Voici le classement des 10 créateurs de contenu les mieux payés, selon Forbes

Le classement des créateurs de contenus les mieux rémunérés entre mars 2025 et mars 2026 a été dévoilé cette semaine par Forbes. Encore une fois, cette activité s'avère particulièrement lucrative.

Des sommes astronomiques. Ce mardi 23 juin 2026, Forbes a dévoilé le classement des créateurs de contenus les mieux rémunérés entre mars 2025 et mars 2026. Sans surprise, ce sont les créateurs américains qui empochent le gros lot.

Jesser

Avec plus de 45 millions d'abonnés et 1.600 vidéos rien que sur sa chaîne principale sur YouTube, Jesser est le 10e créateur de contenu le mieux rémunéré avec 25 millions de dollars bruts générés durant la période. L'Américain réalise des vidéos autour du sport, notamment du basketball, deuxième sport le plus populaire aux États-Unis.

Ms. Rachel

Ms. Rachel s'est hissée à la 9e place grâce à des vidéos éducatives pour les enfants afin de développer leur langage. Présente sur YouTube depuis 2019, l'Américaine a réuni pas moins de 20 millions d'abonnés en produisant seulement 123 vidéos. Mais deux d'entre elles ont dépassé le milliard de vues depuis leur publication : un score ahurissant qui lui aura rapporté, entre mars 2025 et mars 2026, 26 millions de dollars bruts.

Mark Rober

Grâce à près de 80 millions d'abonnés sur YouTube, Mark Rober a atteint la 8e place des créateurs de contenu les mieux rémunérés entre mars 2025 et mars 2026 : 30 millions de dollars bruts générés sur la période. Cet Américain est connu pour ses vidéos où il crée de lui-même des gadgets surprenants, comme sa dernière vidéo où il a «volé une voiture en utilisant un babyphone».

IShowSpeed

Il est l'étoile montante du milieu : depuis 2021, IShowSpeed domine de plus en plus sur Internet. Grâce à ses directs sur YouTube et Twitch, mais aussi ses vidéos sur la plateforme rouge, le créateur de contenu américain a lui aussi généré 30 millions de dollars bruts. Se mettant souvent en scène, le streamer est connu pour son amour fou envers une star du football : Cristiano Ronaldo.

Codie Sanchez

Si Codie Sanchez ne réunit pas autant d'abonnés que les autres créateurs de contenu, elle n'est pour autant pas à plaindre financièrement. Positionnée à la 6e place, l'ancienne journaliste américaine donne des conseils à ses fans afin d'être indépendants en leur apprenant à gérer des entreprises. Mais beaucoup de ses conseils font partie de programmes payants. De quoi participer aux 31 millions de dollars bruts qu'elle a gagnés entre mars 2025 et mars 2026.

Rhett & Link

Le duo américain Rhett & Link a construit sa célébrité autour de chansons comiques. Âgés de 48 ans, les deux hommes ont su grimper jusqu'à la 5e place grâce au développement de revenus diversifiés : contrats de streaming, produits dérivés ou encore livres. Durant la période, le duo a donc empoché 37 millions de dollars bruts.

Markiplier

De joueur de jeux vidéo, il est passé à la production de films : Markiplier réunit 38 millions d'abonnés et a réalisé plus de 5.800 vidéos. En février dernier, son long-métrage «Iron Lung» est sorti dans près de 200 cinémas en France. Le film, qui a coûté 3 millions de dollars, a généré dix fois plus de revenus rien qu'au box-office américain. Entre mars 2025 et mars 2026, le créateur de contenu a généré 38 millions de dollars bruts.

Steven Bartlett

Steven Bartlett est le papa de l'un des podcasts les plus écoutés au monde : «The Diary of a CEO» («Le Journal d'un PDG» en français, ndlr). Le format consiste à inviter des PDG, entrepreneurs et célébrités pour apprendre à fonder des entreprises et y investir. Des conseils qu'il a pu suivre à la lettre, car en plus de ses ouvrages, il a généré 52 millions de dollars bruts grâce à son contenu et se hisse donc à la 3e place des créateurs de contenu les mieux rémunérés.

Dhar Mann Studios

Dhar Mann se classe deuxième avec des revenus avoisinant les 65 millions de dollars bruts entre mars 2025 et mars 2026. Le YouTuber américain d'origine indienne produit des mini-fictions où des personnages sont confrontés à leur moralité. Résultat : 27 millions d'abonnés et plus de 1.800 vidéos produites pour près de 20 milliards de vues.

MrBeast

Il est le roi incontesté de la plate-forme et a su construire un véritable empire : MrBeast bat tous les records et a récolté 300 millions de dollars sur la période. Entre le chocolat, les jouets ou encore les vêtements, l'Américain a su diversifier ses activités et a dépassé le seuil des 500 millions d'abonnés sur YouTube : un cap qui n'avait jamais été franchi.

C'est tout simplement le créateur de contenu numéro 1 grâce à ses vidéos à gros budget centrées sur des défis ou actions spectaculaires avec beaucoup d'argent en jeu pour les participants.