Barack Obama : les idées de l'ancien président américain ignorées dans une série dont il est le producteur

La mini-série humoristique sur l’histoire américaine «Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness» a été produite par l’ancien président américain, Barack Obama, dont les idées n’ont pas su séduire son créateur, Larry David.

Histoire revisitée. Fraîchement lancée sur HBO Max, la mini-série humoristique américaine «Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness : an Almost History of America» propose de revivre les grands moments de l’histoire des États-Unis d’Amérique à travers sept épisodes à sketches, où des personnages historiques ou fictifs retracent un événement marquant à travers des malentendus et des situations absurdes.

Cette fiction co-produite par Barack Obama via sa société de production Higher Ground a été l’occasion pour l’ancien président américain de proposer quelques idées à son co-créateur, Larry David, connu pour son humour ravageur dans la série «Larry et son nombril» et ses talents d’auteur dans «Seinfeld». Mais selon Jeff Schaffer, l’acolyte de Larry David, les suggestions de Barack Obama ont été accueillies froidement par celui-ci.

Si les propositions de l’ex-chef d’État était «précieuses», Jeff Schaffer révèle que Larry David n’a pas daigné prendre en compte ses notes sur certains sketches. «À noter premier entretien, nous devions lire pas mal de choses, et il aimait vraiment ce qu’il découvrait. Il a transmis quelques notes à propos d’un point en particulier et Larry était là : ‘Ouais, ouais, ouais, on a compris’», explique-t-il.

Barack Obama n’aurait pas apprécié être rabroué de la sorte. «Le président lui a rétorqué : ‘J’ai passé une heure et demi à dire à quel point tout était drôle. Je t’ai transmis une note et tu es immédiatement sur la défensive’», poursuit Jeff Schaffer. «Le président a ajouté : ‘Quand j’étais dans le bureau ovale, j’acceptais les conseils et j’écoutais les experts, et j’étais à la tête du pays’», continue-t-il. Ce à quoi Larry David, qui entretient une relation d’amitié avec Barack Obama, aurait répondu : «Ouais, mais là c’est moi le président de ce truc».