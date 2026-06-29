CINÉ+ OCS : embarquement immédiat pour une spéciale voyage

CINÉ+ family invite les téléspectateurs à prendre le large cet été avec une jolie programmation spéciale voyage qui ravira petits et grands.

C’est le moment de boucler ses valises. CINÉ+ family propose une spéciale voyage cet été avec près d’une trentaine de films garantis 100% dépaysement.

Au programme notamment, pour les grands, «Babysitting 2» (le 7/07 à 22h), «Le Routard» (le 8/07 à 20h50), «À bicyclette» (le 8/07 à 22h10), «God save the Tuche» (le 9/07 à 20h50), «Le chant des forêts» (le 14/07 à 20h50) ou encore «L’Ascension» (le 20/07 à 22h30).

Et pour les enfants, également une belle sélection de films pour s’évader tout au long des grandes vacances, tels que «Mia et le lion blanc» (le 25/07), «Flow : le chat qui n’avait plus peur de l’eau» (le 7/08 à 20h50), ou encore «Ace Ventura : détective chiens et chats» (le 12/07 à 15h50) et «Ace Ventura en Afrique» (le 19/07 à 15h05).

Tous les programmes des chaînes du bouquet CINÉ+ OCS sont à retrouver ici.