Millie Bobby Brown et David Harbour réunis dans une nouvelle série

Netflix a annoncé une nouvelle série avec les stars de «Stranger Things», David Harbour et Millie Bobby Brown, en têtes d’affiche.

Malgré les rumeurs de mésentente sur le tournage de la cinquième et dernière saison de «Stranger Things» diffusée il y a quelques mois, David Harbour et Millie Bobby Brown vont de nouveau jouer père et fille, a annoncé ce week-end Netflix qui a passé commande d’une série librement inspirée du premier roman de Paul Warner, «A Spy In the Blood». Cette nouvelle série sera créée par Jack Thorne (scénariste d’«Adolescence» ; «Enola Holmes») et produite par A24.

Il s’agira d’un thriller d’espionnage dont voici le synopsis : «Matt Wolfe (David Harbour), agent du FBI déchu devenu expert en sécurité, est ramené dans le monde qu'il avait laissé derrière lui lorsque sa fille, Rebecca (Millie Bobby Brown), avec laquelle il était brouillé et qui est maintenant agent du FBI déterminée à suivre ses traces, disparaît en mission, le forçant à revenir dans un domaine qui a évolué depuis son départ.»

«Nous sommes ravis de donner vie à ce drame d'espionnage avec une équipe de talents exceptionnels avec lesquels nous avons déjà eu le plaisir de collaborer», a écrit Jinny Howe, directrice des séries Netflix pour les États-Unis et le Canada. «Le talent de Jack Thorne pour révéler l'humanité profonde d'un thriller est inégalé, et voir Millie Bobby Brown et David Harbour réunis – cette fois-ci dans les rôles d'un père et de sa fille, séparés et confrontés à une crise – est un moment que le public va adorer. A24 est le partenaire idéal pour proposer cette histoire à nos abonnés du monde entier.»

Rumeurs de mésentente

Le 10 juin dernier, David Harbour était revenu sur l’article du Daily Mail paru l'année dernière, qui affirmait que Millie Bobby Brown avait déposé «des pages et des pages» de plaintes contre lui avant le début de la production de la dernière saison de «Stranger Things», l’accusant notamment de harcèlement moral.

«[Millie Bobby Brown et moi] avons travaillé ensemble pendant dix ans, durant son adolescence, en incarnant un père et sa fille», a déclaré l'ex de la chanteuse Lily Allen pour Variety. «Je ne sais pas si les gens ont des familles et des amis avec lesquels ils passent autant de temps pendant dix ans ; il arrive qu’il y ait des disputes, des désaccords… Dans les familles, ce n’est pas grave, car il s’agit simplement d’un désaccord, et puis on se réconcilie. Le problème avec une série à un milliard de dollars, c’est qu’il y a des centaines de personnes qui veulent y participer.» L’acteur, qui a confié souffrir de bipolarité, a néanmoins concédé qu'il avait parfois eu des comportements «embarrassants» sur le plateau de «Stranger Things».

«Je souffre de problèmes assez déroutants — c'est vraiment très compliqué», a-t-il dit. «Je pense que beaucoup de gens ont un ami, un frère ou un collègue qui a des problèmes de santé mentale, et ils sont probablement très désemparés quand cette personne fait une dépression, une phase maniaque ou une crise.»