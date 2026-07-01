Le double de cire de la star portoricaine Bad Bunny, 32 ans, rejoint ce mercredi les nombreuses personnalités du musée Grévin, à Paris.

Bad Bunny a désormais son double. La star portoricaine du reggaeton fait ce mercredi son entrée dans les allées de l’institution parisienne. Une date qui n’a pas été choisie au hasard. Et pour cause, l’artiste le plus écouté l’année dernière sur Spotify, performance qu’il avait déjà réalisée en 2020, 2021 et 2022, se produit ce 1er juillet au Vélodrome de Marseille dans le cadre de sa tournée mondiale.

Pour son arrivée au 10 du boulevard Montmartre, le chanteur et producteur Benito Antonio Martinez Ocasio de son vrai nom n’a toutefois pas pris la pose. Sa statue a été réalisée par le sculpteur Claus Velte uniquement d’après des photos de la star mondiale qui, le 8 février dernier, enflammait la mi-temps du Super Bowl, quelques jours à peine après avoir décroché le Grammy de l’album de l’année avec «Debí Tirar Más Fotos», une première pour un opus entièrement en espagnol dans l’histoire de la cérémonie.

Son dernier album a inspiré le musée

Le musée s’est d’ailleurs inspiré de la pochette de ce dernier opus - deux chaises blanches installées dans un jardin luxuriant, hommage à son pays natal - pour imaginer le décor dans lequel sera placée la statue de l’artiste au côté d’un autre emblème de Porto Rico, le crapaud concho, une espèce en voie de disparition, que l’artiste met en avant dans ses clips.

L’interprète de «Títí me Preguntó» se trouvera par ailleurs non loin d’une autre star planétaire, Michael Jackson, à qui il a été comparé par ses fans.

Bad Bunny rejoint notamment le violoncelliste Gautier Capuçon, le sculpteur Richard Orlinski ou encore la princesse Lady Di, qui figurent parmi les dernières personnalités à être entrées au sein de l’institution parisienne. Il sera également sur la scène de la Défense Arena, les 4 et 5 juillet prochains.