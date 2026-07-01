Le Canada rejoindra le concours de l’Eurovision l’année prochaine

Le Canada participera à la 71e édition du concours de l’Eurovision l’an prochain. Il est le premier pays à rejoindre la compétition depuis plus de dix ans et l’arrivée de l’Australie en 2015.

Un nouveau membre. Les organisateurs de l’Eurovision ont annoncé ce mercredi l’arrivée d’un nouveau pays au sein du célèbre concours né en Europe en 1956. Le Canada rejoindra la compétition l’année prochaine pour sa 71e édition, qui doit se tenir en Bulgarie.

«Le Canada fera ses débuts au Concours Eurovision de la chanson 2027 en Bulgarie l’an prochain», a ainsi publié ce mercredi sur ses réseaux l’Eurovision, soulignant par ailleurs que «le Canada sera le premier nouveau pays à se joindre à la programmation depuis l’Australie en 2015». Il s’agit également du premier pays du continent américain à accéder à la compétition.

Une arrivée dont s’est félicité dans un communiqué Martin Green, directeur du Concours Eurovision de la Chanson à l’UER. «Nous sommes ravis d’accueillir CBC/Radio-Canada dans la famille du Concours Eurovision de la Chanson (CEC), car c’est une nouvelle preuve de l’ouverture au monde de cette compétition née en Europe» a-t-il noté, rappelant également que le pays «a un lien fort avec le concours».

Plusieurs stars canadiennes ont déjà concouru

Si le Canada fait son entrée officielle au sein de la compétition, plusieurs stars canadiennes ont déjà participé à l’Eurovision sous la bannière d’un autre pays. En tête, Céline Dion qui, en 1988, avait défendu les couleurs de la Suisse lors de la 33e édition du concours, remportant l’Eurovision avec son titre «Ne partez pas sans moi».

Elle n’est d’ailleurs pas la seule artiste originaire du pays à s’y être produite. En 2001, Natasha St-Pier avait cette fois défendu les couleurs de l’Hexagone avec sa chanson «Je n’ai que mon âme», se classant 4e. Plus récemment, La Zarra, a elle aussi concouru pour la France en 2023 en interprétant «Evidemment», qui lui a valu la 16e place.

Avec cette nouvelle arrivée, le concours de l’Eurovision compte désormais trois membres non européens : Israël depuis 1973 et l’Australie, depuis 2015.

La prochaine édition du concours est attendue au printemps 2027 en Bulgarie, grande gagnante cette année grâce à la performance de DARA et sa chanson «Bangaranga». La France avait de son côté terminé à la 11e place.