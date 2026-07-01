Neve Campbell retrouve le créateur de «La Vie à cinq» pour une nouvelle série

Neve Campbell est pressentie pour tenir le rôle principal dans la nouvelle création de Chris Keyser, auteur de la série «La vie à Cinq» qui l’avait faite connaître.

L’équipe de «La vie à Cinq» reformée ? Selon Deadline, l’actrice canadienne Neve Campbell, qui tourne actuellement la cinquième et dernière saison de la série Netflix «La Défense Lincoln», pourrait incarner le personnage principal de «The Shore», la nouvelle série, destinée à HBO Max, écrite par Chris Keyser à qui l’on doit «La vie à Cinq», qui avait fait connaître la star de «Scream» dans les années 2000, à l’instar de Matthew Fox.

Actuellement en développement chez HBO Max, «The Shore» est décrite comme une série dramatique familiale multi-générationnelle qui se déroule durant un été sur la côte du New Jersey.

Succès publique et critique, «La Vie à cinq», qui racontait l'histoire d'une famille de cinq frères et sœurs qui doivent se débrouiller seuls après la mort de leurs parents dans un accident de voiture, avait connu six saisons et donné naissance à une série dérivée, «Sarah» («Time of Your Life» en VO), dans laquelle le personnage de Sarah Reeves, jouée par Jennifer Love Hewitt, déménageait à New York.