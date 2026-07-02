La star de «Stranger Things», Sadie Sink, sera à l’affiche de «Spider-Man : Brand New Day», en salle le 29 juillet, dans un rôle tenu secret, décroché sans audition et avec un scénario dont elle n’a eu connaissance qu’au dernier moment.

Un secret bien gardé. Alors que l’actrice Sadie Sink va faire ses débuts dans l’univers Marvel fin juillet, rien n’a été laissé au hasard pour garantir le secret autour de son rôle. Selon le magazine Nylon, la star de «Stranger Things», qui campera un personnage toujours tenu secret dans «Spider-Man : Brand New Day» au côté de Tom Holland, ignorait elle-même les détails du projet avant d’arriver sur le tournage. D’après le magazine, l’actrice de 24 ans n’a en effet reçu le scénario qu’une fois arrivée à Londres.

Elle n’a par ailleurs passé aucune audition pour décrocher ce mystérieux rôle, la comédienne ayant déjà collaboré avec le réalisateur Destin Daniel Cretton sur le film «Le Château de verre», sorti en 2017.

Un secret dont s’est amusée cette habituée des projets confidentiels, après avoir tourné dans quatre des cinq saisons de la série à succès «Stranger Things». «Il suffit de ne pas divulguer le secret, ce n’est pas si compliqué», a-t-elle noté avec humour, tout en ayant conscience de l’ampleur du projet alors que son personnage a suscité une véritable effervescence auprès des fans de la franchise.

Bien accueillie par Tom Holland

«Je savais que Marvel représentait quelque chose d’énorme et une marque puissante, surtout avec Spider-Man», a-t-elle expliqué. Et d’ajouter : «Je savais qu’il y avait une immense base de fans, mais l’ampleur du phénomène est impressionnante. Je pense que ces blockbusters sont d’une tout autre catégorie».

Elle a toutefois pu compter sur Tom Holland pour la mettre à l’aise, a souligné l’actrice, expliquant que la star de la franchise, qui reprend le rôle de l’homme araignée pour la quatrième fois, s’était «montré incroyablement accueillant, tout comme le reste de l’équipe».

En salle le 29 juillet prochain, «Spider-Man : Brand New Day», mettra en scène Peter Parker, alias l’homme araignée, alors que le monde ne se souvient plus de lui et qu’il doit faire face à une mutation génétique. Il réunira à nouveau Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon. Quant au rôle de Sadie Sink, rien ne devrait être dévoilé avant la sortie, à moins que Marvel n’en décide autrement.