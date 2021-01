Une start-up veut nourrir les animaux avec des micro-algues non polluantes

Dans l’Éco Vallée, à l’Ouest de Nice, Inalve cultive et transforme des micro-algues marines qui pourraient révolutionner l’alimentation des animaux.

Une mystérieuse serre à l’intérieur de laquelle on distingue un bassin. C’est à cela que ressemble la toute nouvelle ferme pilote de la jeune société Inalve. Ce jeudi matin, Christophe Vasseur et Hubert Bonnefond, les co-fondateurs de la start-up créée en 2016 y ont reçu la visite du président de la Région SUD Renaud Muselier et du président de la Métropole Nice-Côte d’Azur Christian Estrosi, pour leur dévoiler un procédé susceptible de révolutionner l’alimentation animale dans le futur.

Le principe est de valoriser l’élément qui est à la base de la chaine alimentaire marine : les micro-algues. C’est cette matière première inépuisable qu’Inalve cultive et transforme en ingrédient pour l’alimentation des animaux d’élevage qu’ils soient terrestres comme les vaches ou marins comme les huitre. La farine de protéine créée par Inalve peu chère et riche en huiles Omega 3 présenterait également des propriétés antibactériennes. Ce qui permettrait aux éleveurs d’eviter d'alimenter leurs bêtes avec des antibiotiques.

Produire des micro-algues génère peu de CO2

Mais le principal avantage de la culture des micro-algues est environnemental. « Nos protéines produisent neuf fois moins de C02 que les protéines issues de la culture du soja et quatre fois moins de CO2 que celles issues de l’exploitation des ressources marines », précise Hubert Bonnefond. Issu d’un travail mené avec l’observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), le procédé d’Inalve a déjà été distingué par une dizaine de prix.

«Cette technologie de production niçoise est unique au monde, s’est réjoui le maire de la ville et président de la Métropole Nice Côte d'Azur Christian Estrosi. Elle renforce notre place de leader en matière d’innovation et de développement durable ».