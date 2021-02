Coca-Cola va tester la première bouteille en papier

Afin de réduire ses déchets plastiques, le géant américain des boissons gazeuses Coca-Cola va tester, cet été, en Hongrie, des bouteilles conçues en papier auprès de 2.000 consommateurs.

Élaboré par la start-up danoise The Paper Bottle Company (Paboco) et des scientifiques du centre de recherche et développement de Coca-Cola, basé à Bruxelles, ce prototype de bouteille est constitué d’une coque en papier extra-solide pouvant résister au gaz carbonique dissout dans les sodas, qui exerce une pression.

Pour que la bouteille soit plus résistante, le moulage des fibres de papier a été réalisé en une seule fois, sans jointures, a précisé Michael Michelsen, directeur commercial de l'entreprise auprès de la BBC.

du plastique recyclé à 100% pour le bouchon

Les chercheurs ont toutefois dû utiliser un peu de plastique pour le bouchon et réaliser la doublure à l'intérieur de la bouteille.

Mais le plastique utilisé «est fabriqué à partir de plastique recyclé à 100% qui peut être recyclé à nouveau après utilisation», a souligné Stijn Franssen, responsable de l'innovation en matière d'emballage pour la R&D EMEA chez Coca‑Cola, qui travaille sur le projet.

«Notre vision est de créer une bouteille en papier qui peut être recyclée comme n'importe quel papier. L'étape suivante consiste à trouver une solution pour créer une bouteille sans doublure en plastique», a-t-il ajouté.

Cette innovation «fait partie de notre voyage pour trouver les solutions d'emballage les plus durables afin que les consommateurs puissent consommer nos boissons d'une manière qui leur convienne et qui soit la meilleure pour notre planète», a encore affirmé Stijn Franssen.

L’entreprise, accusée par Greenpeace d’être le plus grand pollueur de plastique au monde, et son équipe, ont soumis la bouteille à plusieurs test en laboratoire, pour voir comment elle se comporte dans le réfrigérateur, quelle est sa résistance ou encore si elle protège bien les boissons qu'elle contient, mais avant de la distribuer à grande échelle, elle doit être testée «dans le monde réel», a précisé M. Michelsen.

Afin de «réaffirmer son ambition d’un monde sans déchet», la firme s’est en outre fixée comme objectif de collecter 100 % de ses emballages en Europe occidentale, d’ici à 2025. Elle souhaite également que ses emballages soient recyclables à 100% et contiennent au moins 50% de plastique recyclé d’ici à 2023, soit deux ans d’avance sur l’échéance initialement annoncée.

