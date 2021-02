Concours de l'arbre européen 2021 : découvrez les 14 finalistes

Soumis aux votes des internautes depuis le 1er février, le concours de l'arbre européen 2021 dévoilera son palmarès le 17 mars, au cours d'une cérémonie de remise des prix. Quatorze arbres sont en lice dont un peuplier noir français, un chêne vert millénaire espagnol ou bien encore un châtaignier belge à quatre troncs. Qui succédera au pin sylvestre du village de Chubodin, en République tchèque, élu arbre européen l'année dernière ?

Créé en 2011, le concours de l'arbre européen est organisé chaque année par l'Environmental Partnership Association (EPA). De cinq pays participants à la première édition, ce sont seize pays qui se retrouvent impliqués dans l'édition 2021 du concours européen dont quatorze à avoir soumis la candidature de leur gagnant du concours national.

Cette compétition ne vise pas à sacrer l'arbre le plus beau ni le plus grand ou le plus vieux, mais de distinguer celui qui a une histoire singulière, marquante et qui possède des liens qui le relient aux hommes.

Retrouvez les 14 arbres finalistes et votez ici pour vos deux préférés jusqu'à demain soir minuit (clôture des votes le 28 février 2021 à minuit).

Le chêne vert millénaire de Lecina (espagne)

[© Ayuntamiento de Lecina]

Avec 64.213 suffrages, cet arbre caracolait en tête du classement des votes dans le dernier communiqué diffusé par les organisateurs, le 21 février. Âgé de 1.000 ans, ce chêne vert (de son nom savant latin Quercus ilex L.) plonge ses racines dans le petit village d'Alto Aragon dans la province de Huesca, en Aragon, dans le nord de l'Espagne. Surnommé «l'arbre aux sorcières», son histoire est attachée à une légende locale racontant que les sorcières des montagnes de Guara se réunissaient autour de lui pour leurs diverses cérémonies. Mille ans plus tard, c'est ce lien avec la population locale qui explique qu'il se trouve toujours debout et protégé. Choisi par les villageois pour leurs célébrations, ce vieil arbre continue d'occuper une place centrale dans la vie du village.

L'ancien platane d'orient (république du dagHestan/russie)

[© Mikhail EREMIN]

Ce digne représentant de l'espèce Platanus orientalis L. est l'autre grand favori de la compétition avec 51.278 votes déjà comptabilisés le 21 février. Il s'épanouit depuis 284 ans au cœur de la ville de Derbent, au Daghestan, république musulmane du Caucase qui appartient à la Fédération de Russie. La légende veut qu'au XVIIIe siècle, le grand commandant d'Orient Nâdir Châch prenait soin lui-même des pousses du jeune arbre qui ornait le site de la mosquée Juma dans l'ancienne Derbent. Trônant devant la porte principale de ce lieu de culte islamique, le plus ancien de Russie, il en est devenu le gardien véritable. De plus, ce platane d'Orient aurait inspiré l'écrivain et poète russe Alexandre Bestoujev lors de son séjour dans la ville. Aujourd'hui, ce géant végétal qui orne la partie centrale de la mosquée Juma, est un symbole de pouvoir et l'un des lieux favoris du habitants du pays.

Le platane de curinga (italie)

[© Antonio BRETTI]

Autre candidat sérieux au titre d'arbre européen de l'année 2021, ce platane d'Orient a déjà recueilli 49.818 voix à la date du 21 février. Il se trouve sur le territoire de la commune de Curinga, dans la province de Catanzaro, en Calabre, dans le sud de l'Italie. Implanté juste au-dessus d'un ruisseau qui surplombe la mer Tyrrhénienne, ce roi de la forêt domine de toute sa hauteur - une trentaine de mètres - les autres espèces végétales de ce bois. Ce patriarche végétal aurait été importé d'Arménie en Italie par des moines venus en Calabre pour s'installer à l'ermitage voisin de Sant'Elia, il y a plus de 1.000 ans, mais son tronc est peut-être encore plus ancien. Celui-ci est complètement creux et s'ouvre sur plus de 3 m de large, ce qui en a fait depuis longtemps un précieux refuge pour les hommes qu'ils soient bergers, brigands ou soldats.

Le survivant aux quatre troncs (belgique)

[© Stad Ieper]

Planté en 1860 pour la création d'un parc public de la ville belge d'Ypres, ce châtaignier commun est un monument vivant des deux guerres mondiales et l'unique survivant de la ville d'avant-guerre. Ypres a été presque totalement rasée lors de la Première Guerre Mondiale mais la souche de cet arbre a survécu. De celle-ci, quatre nouveaux troncs latéraux ont émergé spontanément. Puis ils ont résisté au grand froid de la Seconde Guerre Mondiale, période durant laquelle presque tous les arbres de la ville furent abattus pour en faire du bois de chauffage. Depuis un peu plus de 160 ans, ce représentant de l'espèce Castanea Sativa L. a fait face à tout, guerres, tempêtes, tornades et sécheresses. Il est devenu le symbole vivant de la résistance et de la force de survie.

LA POUPlIE (france)

[© Emmanuel BOITIER]

La France est représentée par un peuplier noir âgé de plus de 200 ans, qui se trouve dans le village de Boult-sur-Suippe, dans le département de la Marne, dans l'Est de la France. Surnommé affectueusement la Pouplie depuis deux siècles par les habitants, il a remporté le prix du public de l'arbre de l'année 2020, concours organisé par le magazine Terre Sauvage et l'Office national des forêts (ONF). Ce Populus nigra L. est l'un des plus remarquables de son espèce en Europe et figure parmi les plus gros et grands arbres de France métropolitaine avec ses 38 m de hauteur et 9,6 m de circonférence. La Pouplie est l'âme du village, son histoire se confond avec celle de celui-ci. Cet arbre figure en bonne place sur le blason de la commune et a servi de vigie aux Poilus pour guetter l'ennemi lors de la Première Guerre Mondiale. Depuis qu'il a réchappé à un début d'incendie en 2018 à cause d'un pétard du 14 juillet, les villageois ont pris conscience de sa fragilité et ont décidé de prendre une série de mesures pour le protéger définitivement.

l'ancien arbre-mère (pays-bas)

[© Egon ZITTER]

Ce tilleul à grandes feuilles ou Tilia platyphyllos Scop. occupe le centre de la place du marché à Etten-Leur, dans la province du Brabant-Septentrional, aux Pays-Bas. Ainsi, il est quotidiennement le point de rassemblement ou de rencontre des habitants depuis 345 ans, date à laquelle il a été planté. Sous ses longues branches majestueuses, l'Arbre-Mère a toujours été le témoin privilégié et silencieux de la vie locale. Ce véritable trésor vert a même inspiré le peintre Vincent Van Gogh qui a souvent séjourné à Etten qu'il considérait comme un refuge. Il y vécut avec sa famille et il y installa d'ailleurs son premier atelier de peinture.

le platane du rossio (portugal)

[© Joao MARTINS]

Dans l'Alentejo, la ville de Portalegre abrite en son sein un immense platane à feuilles d'érable, vieux de 182 ans. Cet individu de l'espèce Platanus X hispanica Mill. est le plus grand platane de la péninsule ibérique. Son tronc mesure 7 m de circonférence et sa cime atteint un diamètre de 37 m. À l'instar de l'Arbre-Mère, son concurrent hollandais, il est lui aussi le confident privilégié et discret des joies et des peines éprouvées par les habitants de cette ville du Nord du Portugal.

LE TILLEUL DE SAINT JEAN Népomucène (pologne)

[© Hubert SOBICZEWSKI]

Ce tilleul à petites feuilles ou Tilia cordata Mill. en latin, a été planté il y a 170 ans aux abords des de la localité de Dulcza Wielka, dans le sud-est de la Pologne. Il existe une tradition polonaise qui veut que l'on plante un tilleul à la naissance d'une fille, peut-être ce fut-il le cas pour celui-ci. Près des champs où il se dresse seul, ce tilleul a pu se développer librement et déployer ses branches qui atteignent les 25 m. Ce bel arbre aux proportions parfaites démontre la puissance de la nature. Il a pris le nom du petit sanctuaire de Saint Jean Népomucène situé juste à côté.

l'arbre survivant (royaume-uni)

[© Aiden MACCORMICK/www.scotlantbigpicture.com]

Surnommé «l'Arbre Survivant», ce sorbier des oiseaux est accroché à la berge d'une rivière dans la vallée écossaise de Carrifran, près de Moffat, au Royaume-Uni. La fondation Borders Forest Trust en a fait le symbole de 20 ans d'actions de reboisement dans cette partie sauvage du Sud de l'Ecosse. Ce végétal quasi-centenaire n'est plus seul car il est désormais entouré d'une petite forêt en devenir, constituée de jeunes plants issus de sa propre lignée ainsi que d'autres essences forestières. Un demi-million d'arbres indigènes écossais aura été planté dans cette vallée grâce à l'action de la Borders Forest Trust.

LE VIEUX Mûrier (bulgarie)

[© Hunt On Photos Studio]

Morus alba L. désigne en latin le mûrier blanc. Ce spécimen baptisé le Vieux Mûrier est enraciné depuis environ 450 ans à l'endroit où se tenait autrefois la place centrale de la ville de Veliki Preslav, en Bulgarie. Il garde le souvenir de nombreux événements et personnalités historiques bulgares comme par exemple l'épisode où le révolutionnaire et héros national Stefan Karadja se cacha dans une taverne située à l'époque à côté de ce arbre fruitier, pour échapper à l'armée ottomane lancée à ses trousses. Aujourd'hui à l'abri d'un jardin public bordé de bancs, il fait la joie des habitants surtout les mois d'été, lorsque ceux-ci se détendent et profitent de la fraîcheur sous ses branches pluricentenaires.

le pommier du pub lidman (république tchèque)

[© Marek OLBRZYMEK]

Lauréate en 2020 avec le pin sylvestre du village de Chubodin, la République tchèque est représentée cette année par un pommier âgé de 70 ans qui orne le jardin du pub U Lidmanu, dans un quartier de la ville de Machov proche de la frontière polonaise. Cet arbre fruitier apporte de l'ombre en été et des fruits en automne à la clientèle habituelle des environs mais aussi aux visiteurs venus de plus loin. Symboles de la tradition paysanne, les arbres fruitiers comme les pommiers sont légion dans la campagne tchèque. Leurs fruits permettent d'élaborer de différentes boissons comme du jus de pomme ou du cidre mais aussi de réaliser de nombreuses préparations culinaires.

l'arbre de judée de l'église de mélykút (hongrie)

[© Tamás KOVACS]

Cet individu de l'espèce Cercis Siliquastrum L. se situe aux abords d'une église qui était encore en construction à l'époque où il fut planté sur cette colline de la ville de Mélykút, dans l'actuelle Hongrie. Cet arbre de Judée pousse et se développe depuis 1750, date à laquelle il a été apporté par des moines franciscains originaires de Subotica, aujourd'hui ville serbe de Voïvodine. Il n'a été choisi au hasard par ces religieux car selon la légende, Judas se serait pendu à un arbre de cette espèce après avoir trahi Jésus Christ. Par tradition, les fleurs de l'arbre de Judée symboliseraient le sang du Christ et ses graines rappelleraient les pièces d'argent reçues par Judas comme prix de sa trahison. La survie et l'acclimatation de ce vénérable arbre qui appartient à une espèce originaire de Méditerranée, tient du miracle pour ses admirateurs. Sa floraison au printemps enchante les habitants de cette petite bourgade hongroise. Grâce notamment au bouturage, des descendants directs de cet arbre de Judée s'épanouissent dans de nombreux jardins de Mélykút, créant un lien qui unit le passé avec le présent.

L'arbre aux chocolats (croatie)

[© Igor ZIROJEVIC]

Candidat de la Croatie, ce micocoulier trône depuis 115 ans sur la place principale de la ville de Medulin, à l'extrême sud de la péninsule d'Istrie. Il est le témoin privilégié de tous les événements locaux qu'ils soient festifs, culturels ou religieux... Très souvent, il peut en devenir l'acteur comme au moment des fêtes de fin d'année où il se pare et s'habille de multiples boules dorées pour jouer le rôle d'arbre de Noël. Ce représentant de l'espèce Celtis australis L. est l'arbre le plus ancien de la cité croate, c'est pourquoi ses habitants le surnomme affectueusement «la plus vieille dame de Medulin». Pour eux, il est comme un membre à part entière de leur famille.

le chêne ancien de drnava (slovaquie)

[© Martin BABARIK]

Quercus robur L., est le nom latin du chêne pédonculé. Âgé de 700 ans, ce spécimen imposant et majestueux est enraciné à côté d'une ancienne usine sidérurgique, dans le petit village de Drnava, en Slovaquie. Ce patriarche au feuillage caduc est le symbole de cette communauté villageoise depuis très longtemps. D'ailleurs, on a retrouvé la plus ancienne mention de cet arbre dans une archive municipale datée de 1670. Planté le long de l'ancienne route commerciale, ce magnifique chêne est actuellement l'une des sept haltes du sentier pédagogique baptisé «Trésors de Drnava» qui fait découvrir aux visiteurs l'histoire du village, son passé minier et sidérurgique...

A voir aussi