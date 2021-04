La forêt amazonienne émet désormais plus de gaz à effet de serre qu'elle n'en absorbe

La forêt amazonienne, «poumon» de la planète, émet désormais plus de gaz à effets de serre qu'elle n'en absorbe, en raison de la déforestation mais aussi du réchauffement climatique et de ses conséquences, comme la sécheresse.

Selon une étude publiée par le journal Frontiers in Forests and Global Change, le total des émissions issues de l'activité humaine comme des autres sources naturelles excède ainsi désormais celui des gaz à effet de serre absorbés par les arbres et plantes qui constituent la forêt primaire amazonienne.

Si l'on parle surtout du CO2 lorsque l'on évoque le réchauffement climatique, les gaz à effet de serre rassemblent également le méthane, les aérosols, le protoxyde d'azote ainsi que le carbone noir de suie.

L'activité humaine responsable

Si la forêt amazonienne continue d'absorber d'immenses quantités de carbone, sa capacité à la faire a donc été réduite par l'homme. Et la transformation de l'environnement a entraîné le relâchement accru des autres gaz à effet de serre cités ci-dessus.

Les incendies provoqués par l'homme pour libérer du terrain pour le bétail, par exemple, relâchent du carbone noir de suite dans l'atmosphère, qui va alors obscurcir le ciel et absorber la chaleur du soleil, provoquant un réchauffement localisé du climat. Quant à l'exploitation forestière, en assèchant les zones humides, elle provoque une augmentation des émissions de protoxyde d'azote. Enfin, le bétail relâche du méthane dans l'atmosphère.

«Si vous ne regardez que le CO2, vous manquez une grande partie de l'histoire, a ainsi commenté l'un des auteurs de l'étude, Kristofer Covey. Nous devons commencer à comprendre toute la complexité de cet écosystème. Nous sommes là à bricoler à une échelle massive et nous ne comprenons pas les implications de ce que nous faisons».