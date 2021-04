Climat : les objectifs de l’Allemagne pas conformes aux droits fondamentaux, estime la justice

Le tribunal constitutionnel fédéral d’Allemagne a épinglé Angela Merkel et son gouvernement, sur leur politique climatique, pas « suffisamment ambitieuse », d’après le communiqué publié ce jeudi 29 avril.

Pour le moment, les objectifs actuels du gouvernement en ce qui concerne la baisse des émissions de gaz à effet de serre jusqu’en 2030 sont jugés « incompatibles avec les droits fondamentaux » estime la plus haute juridiction allemande.

Pour les juges, la loi votée en décembre 2019 qui imposait une « réduction de 55% des émissions des gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport au niveau de 1990 » est encore trop souple. Et cette dernière n’a pas prévu « d’exigence suffisantes pour la réduction ultérieure des émissions à partir de 2031 ».

Les juges du tribunal constitutionnel qui se situe à Karlsruhe ont souligné que les « dispositions contestées portent atteinte aux libertés des requérants, dont certains sont encore très jeunes ». Il insistent également sur le fait « qu’elles repoussent irréversiblement à la période postérieure à 2030 des charges considérables en matière de réduction d’émissions ».

La Cour constitutionnelle a fait savoir qu’elle souhaite que l’Allemagne présente une loi plus engagée en matière environnementale en précisant ses efforts pour la période qui suivra 2030. Le délait est fixé à la fin 2022 pour revoir et améliorer cette loi climatique.

En effet, aujourd’hui la situation climatique ne peut plus attendre. Et si la loi reste telle quelle, les générations futures pourraient se retrouver dans une situation encore plus catastrophique, ont estimé le juges. Elles seraient poussées à agir « de manière encore plus urgente sur du court terme ».

Pas moins de quatre plaintes avaient été déposées à l’encontre de cette loi du climat. Parmi les plaignants, on retrouvait des activistes de diverses associations environnementales. Ces derniers ont utilisé la loi fondamentale qui stipule que le gouvernement doit oeuvrer pour lutter contre le changement climatique.

Cette obligation avait été intensifiée en 2016 lors de la signature de l’Accord de Paris par l’Allemagne. Pour rappel, l’une des finalités de cet Accord est de maintenir l’augmentation de la température mondiale à un niveau bien inférieur à 2 degrés par rapport aux niveaux préindustriels, et si possible de limiter l’augmentation à 1,5 degré Celsius.