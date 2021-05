Le marché des énergies renouvelables est en pleine croissance, selon un rapport

Les énergies renouvelables ont battu tous les records. Elles sont les seules sources d'énergie pour lesquelles la demande a augmenté en 2020, malgré la crise sanitaire.

Cette forte expansion a été saluée par l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) dans un nouveau rapport. Selon les données publiées ce 11 mai, les énergies renouvelables n'avaient pas connu une telle croissance depuis 1999.

Dans le détail : environ 280 gigawatts (GW) de capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables ont vu le jour en 2020. Soit 45% de plus qu'en 2019.

Un record en partie dû à l'énergie éolienne : les ajouts mondiaux de capacité éolienne ont augmenté de 90% en 2020. L'énergie photovoltaïque s'est elle aussi bien développée.

Une croissance portée par la Chine

Au niveau géographique, c'est à la Chine que l'on doit le fort déploiement des énergies renouvelables. Elle est responsable à elle seule de plus de la moitié de la croissance des capacités de production d'énergies renouvelables dans le monde. Les installateurs d'éoliennes et de panneaux solaires chinois se sont en effet dépêchés de terminer leurs projets avant la fin des subventions publiques en 2020. Le Vietnam et les Etats-Unis ont eux aussi mis les bouchées doubles sur l'énergie renouvelable, pour les mêmes raisons que la Chine.

L'Europe est sur une bonne dynamique. Le vieux continent devrait devenir le deuxième plus grand marché d'énergie renouvelable au monde derrière la Chine, selon les prévisions de l'AIE pour 2021 et 2022. L'Allemagne est le pays qui fournit les plus importants ajouts de capacités de production d'énergie renouvelable en Europe, suivi de la France.

Le rythme de croissance des énergies renouvelables en 2020 est donc appelé à devenir «la nouvelle norme». Car si le développement de l'énergie éolienne devrait ralentir un peu, le solaire continuera de battre des records en 2021 et 2022.

Mais toutes les nouvelles ne sont pas bonnes. L'AIE prévoit une hausse des émissions de CO2 en 2021 «à cause d'une progression parallèle du recours au charbon». Elle encourage donc les gouvernements à poursuivre leurs efforts. «Un développement massif de l'électricité propre est essentiel pour donner au monde une chance d'atteindre ses objectifs», a averti Fatih Birol, directeur exécutif de l'AIE.