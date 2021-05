Landes : Une baleine retrouvée morte avec 16 kilos de plastique dans l'estomac

Des passants ont fait une triste découverte ce 8 mai, sur la plage de Messanges (Landes) : le cadavre en putréfaction d'une baleine à bec. Le mammifère avait 16 kilos de plastique dans le corps.

Sacs de courses, paquets de chips, filtres à cigarettes... Autant d'éléments qui ont été mis au jour par l'autopsie, et qui ont provoqué la mort de la baleine.

«Ces déchets tapissent les parois de l'estomac et de l'intestin, et peuvent causer des occlusions et empêcher les nutriments de passer dans le sang», explique l'observatoire Pelagis, qui a disséqué l'animal.

«Il est grand temps de valoriser nos déchets au maximum afin qu'ils ne finissent plus dans la nature», dénonce l'association Itsas Arima, qui a participé aux analyses. «Si on ne le fait pas pour nous, faisons-le pour nos océans et ses habitants.»

Le sort de cette baleine intrigue. Les baleines à bec sont d'habitude des «chasseurs actifs» : ils plongent à 1.000 mètres de profondeur pour se nourrir, notamment de calamars. Le plastique ne fait pas du tout partie de leur régime alimentaire.

Mais lors de l'autopsie, les scientifiques ont découvert que le cétacé échoué à Messanges souffrait d'une maladie paralysante et ne pouvait plus plonger. Il a donc dû «rester en surface et a avalé ce qui lui est passé sous le nez», conclut Willy Dabin, en charge de l'animation du réseau national échouages. Soit nos déchets. «Finalement, avec cette maladie, elle [la baleine échouée] est passée du statut de chasseur actif à celui de tortue qui dérive et avale des plastiques en les prenant pour des méduses», décrit Willy Dabin.

Les cétacés qui meurent «directement» du plastique restent rare. Ils concernent 2 à 3% des spécimens de phoques, baleines et dauphins qui s'échouent chaque année sur les côtes. Pour l'observatoire, le danger se situe plutôt du côté de la «bioccumulation» : les cétacés absorbent des substances toxiques car ils mangent des poissons qui ont eux-même ingéré du plastique.