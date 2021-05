L'Agence internationale de l'énergie appelle à renoncer aux énergies fossiles, une première

Dans une feuille de route mondiale rendue publique mardi 18 mai, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) exhorte les dirigeants à renoncer «maintenant» à tout nouveau projet pétrolier ou gazier, au-delà de ceux déjà approuvés.

C'est la seule façon, selon l'organisation, d'atteindre d'ici à 2050 la neutralité carbone et ainsi d'avoir une chance de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.

Parmi les mesures à prendre, l'AIE préconise notamment de cesser de vendre, dès 2035, des voitures thermiques neuves. Une recommandation qui fait déjà beaucoup parler et qui vient jeter un pavé dans la mare, à six mois de la COP26 de l'ONU, qui a lieu du 1er au 12 novembre prochain à Glasgow, en Ecosse.

De manière générale, le chemin vers la transition énergétique mondiale est «étroit», reconnaît l'AIE, mais encore «praticable», assure l'Agence qui indique qu'il promet «d'énormes bénéfices» tant en terme d'emplois que de croissance économique.

Montée en puissance des énergies renouvelables

Reste que pour rester sur la bonne voie, ce chemin implique de changer quasi totalement le paysage énergétique, avec un déclin majeur de la demande en énergies fossiles et une montée en puissance des renouvelables.

«Au-delà des projets déjà engagés en 2021, notre trajectoire ne prévoit aucun nouveau site pétrolier ou gazier approuvé à fins de développement,» note ainsi l'AIE.

«La baisse rapide de la demande de pétrole et de gaz naturel signifie qu'il n'y a pas d'exploration requise, et qu'aucun champ gazier et pétrolier nouveau n'est nécessaire au-delà de ceux déjà approuvés», appuie-t-elle encore.

Dans le même esprit, l'efficacité énergétique devra croître de 4% par an dès la prochaine décennie, soit trois fois plus que le rythme actuellement constaté.

«La portée et la rapidité des efforts requis par cet objectif critique et formidable - notre meilleure chance d'affronter le changement climatique et de limiter le réchauffement global à 1,5°C - en fait peut-être le plus grand défi que l'humanité ait jamais eu à relever,» veut en tout cas croire le directeur de l'AIE, Fatih Birol.