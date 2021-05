Avec 50 milliards d'individus, les oiseaux sont six fois plus nombreux que les humains

Pour ceux qui connaissent la filmographie d'Alfred Hitchcock, c'est une donnée qui ne laisse pas indifférent. Selon une étude publiée dans la revue de l'Académie des sciences américaine ce mardi 25 mai, il y a 50 milliards d'oiseaux sur Terre. Soit six fois plus que le nombre d'êtres humains.

Pour recenser ces animaux, des chercheurs australiens de l'université de Sydney ont utilisé une méthode inédite, à la croisée de deux techniques. D'abord, ils se sont appuyés sur les observations d'ornithologues amateurs via le site eBird. Cela représente plus d'un milliard de données sur 724 espèces.

Population estimates for 9,700 bird species highlight the uneven global abundance of birds and suggest the need for increased conservation efforts to maintain bird diversity. In PNAS: https://t.co/EgSF2o65zA pic.twitter.com/thvfrIM7yw

— PNASNews (@PNASNews) May 18, 2021