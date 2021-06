Climat : Avec 80,8°C, un nouveau record de température mondiale établi

Déjà impressionnant, le record mondial de température a été largement battu en mai dernier, rapporte Géo.

Le précédent record était établi à 70,7ºC, en 2005. Il se classe désormais en deuxième position derrière les 80,8ºC, détectés dans le désert de Sonora, au Mexique, et dans le désert de Lout, en Iran.

Des résultats rapportés d'une étude de quatre chercheurs américains publiée dans le Bulletin of the American Meteorological Society. Ces derniers se sont basés sur des températures terrestres, non atmosphériques, de ces dix-huit dernières années mesurées par des satellites de la Nasa.

A contrario, la température la plus basse au monde a été enregistrée en Antarctique en 2016 avec -110,9ºC.