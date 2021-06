Covid-19 : le rôle de la destruction de la nature dans les pandémies pointé du doigt

Des chercheurs rattachés à l'Université de Harvard accusent les dirigeants mondiaux de ne pas s'attaquer à la cause profonde des pandémies, à savoir la destruction de la nature.

Le groupe d'experts «Preventing Pandemics at the Source» (PPS) estime que le sujet n'a pas été abordé par l'Assemblée mondiale de la santé (AMS), l'organe décisionnel de l'Organisation mondiale de la santé, ni dans le rapport mandaté par l'OMS sur le sujet.

Selon les scientifiques du PPS, l'OMS «a ignoré la source profonde de toutes les pandémies du siècle dernier, à savoir la transmission à l'homme de virus provenant d'animaux, en particulier de la faune sauvage».

La déforestation ou encore la chasse d'animaux sauvages favoriseraient en effet le contact entre les animaux sauvages potentiellement porteurs d'un virus et les humains ou le bétail. Les scientifiques estiment que près de 70 % des maladies infectieuses récentes sont d'origine animale parmi lesquelles Ebola, la grippe aviaire et peut-être le Sars-Cov-2.

Limiter le contact entre les humains et la faune sauvage en protégeant la biodiversité est selon le PPS la solution la moins coûteuse et la plus efficace pour prévenir les pandémies.

La réduction de la déforestation mise en avant

Être doté d'un système de santé performant ou détenir un vaccin ne permettent pas de prévenir l'émergence d'épidémies, alertent les chercheurs. Parmi les solutions qu'ils avancent : la réduction de la déforestation tropicale, la fin du trafic d'espèces sauvages ou encore une meilleure protection du bétail contre les infections.

« En maintenant le statu quo sur ces facteurs de propagation, nous passerons à côté d'une occasion clé, relativement peu coûteuse, de réduire le risque de futures pandémies. Nous devons [...] veiller à ce que des fonds suffisants soient mis de côté pour traiter cette cette question de manière globale », concluent les experts.

L'origine du Covid-19 est encore incertaine. Si l'OMS penche pour la thèse d'un virus transmis à l'homme par une chauve-souris via un animal intermédiaire comme le pangolin, de nombreux experts n'écartent pas la possibilité que le virus se soit échappé accidentellement de l'Institut de virologie de Wuhan en Chine.