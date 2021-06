Turquie : qu'est-ce que la «morve de mer» qui envahit le littoral ?

Une véritable invasion. Depuis plusieurs semaines, une mousse visqueuse envahit les côtes du nord-ouest de la Turquie sous l’action combinée de la pollution et du réchauffement climatique. Ce phénomène préoccupe d'ores-et-déjà les défenseurs de l’environnement.

Les mucilages, aussi surnommés «morve de mer», apparaissent lorsque des organismes végétaux vivant en suspension dans l’eau gonflent jusqu’à former une sorte de mucus jaunâtre qui recouvre de vastes pans de mer.

Outre les désagréments pour les riverains et les pêcheurs, les mucilages posent surtout un danger pour l’écosystème en bloquant notamment la lumière du soleil et en privant la flore et la faune sous-marines d’oxygène.

Ces dernières semaines, les nappes de mucilages se sont multipliées dans la mer de Marmara, y compris à Istanbul, capitale économique de la Turquie.

Recensé pour la première fois en 2007

Ce phénomène naturel a été recensé en Turquie pour la première fois en 2007. Mais l’invasion actuelle est de loin la plus importante à ce jour.

Selon les experts, elle est due à la pollution et au réchauffement des températures, qui favorisent la prolifération des substances végétales à leur origine.

L’invasion de mucilages pourrait durer tout l’été si des mesures urgentes ne sont pas prises, s’alarme Cevahir Efe Akçelik, ingénieur en environnement et secrétaire général de l’Union des chambres d’ingénieurs et architectes de Turquie. « Des études montrent que les mucilages ne sont plus seulement à la surface, mais également à des profondeurs de 25, 30 mètres », dit-il.

Les autorités turques ont déployé des chalutiers pour drainer les substances visqueuses, mais les experts estiment que ces moyens sont insuffisants.