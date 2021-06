Etats-Unis : des loups gris sont nés dans le Colorado, pour la première fois en 80 ans

Une naissance historique. Pour la première fois depuis 80 ans, une portée de loups gris a été observée dans le Colorado (Etats-Unis).

Au total, trois louveteaux ont été repérés ce mois de juin auprès de leurs parents, John et Jane. Ce couple de loups gris avait déjà été identifié par les biologistes. Les portées contenant généralement quatre à six petits, il est possible que d'autres louveteaux soient nés mais n'aient pas été aperçus.

«Nous continuons de surveiller de façon active la tanière», a expliqué Libbie Miller, biologiste. «Nous faisons preuve d'une extrême prudence pour ne pas mettre en péril la survie de ces petits. Ne pas les perturber reste notre préoccupation principale.»

Cette naissance fait de John et Jane le premier couple reproducteur de loups gris présent dans le Colorado depuis des décennies. Une véritable victoire pour l'Etat, qui a voté l'année dernière une loi visant à réintroduire les loups gris sur son territoire d'ici à 2023.

6.000 loups gris aux Etats-Unis

Ces animaux sont actuellement en voie d'extinction aux Etats-Unis. Une campagne d'extermination massive, au début du XXème siècle, a fait chuter leur population de 250.000 individus à à peine un millier. Déclarés espèce protégée dans les années 70, les loups gris sont aujourd'hui 6.000, surtout répartis dans les montagnes Rocheuses du nord du pays.

Mais leur présence continue de faire débat. Les associations environnementales insistent sur le rôle essentiel de ces prédateurs, qui permettent de réguler les populations de cerfs et d'élans. Les agriculteurs, eux, reprochent aux loups gris de dévorer leurs troupeaux de moutons.

Lors de son mandat, Donald Trump s'était clairement positionné en faveur des éleveurs et des organisations de chasse : il avait retiré au loup gris plusieurs protections fédérales dont son statut d'espèce protégée. Cette décision avait provoqué la colère des associations, qui avaient dénoncé une mesure prématurée, le loup gris ayant reconquis moins de 20% de son aire de répartition historique. Même sans protections fédérales, plusieurs Etats, dont le Colorado, le Nebraska et la Californie, continuent de considérer les loups gris comme une espèce protégée.