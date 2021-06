Toulon : plus d’une tonne de déchets marins récupérés par des bénévoles

Les membres de l’association Chercheurs en Herbe ont ramassé 1.071 kilos de plastique, d’acier, de caoutchouc, de verre et de mégots abandonnés au fond de l’eau mais également dans le parc de la Tour Royale et sur la plage de Pipady (Var).

Une vingtaine de pneus, 279 bouteilles de verre, 100 kilos de plastique, 3.600 mégots, 113 bouchons en plastique, 1.500 emballages alimentaires, 133 canettes, 198 capsules, une hélice de bateau… et même un panneau de stationnement interdit. C’est une partie du triste butin que des enfants et des volontaires ont arraché à la Méditerranée, samedi dernier à Toulon, dans le Var.

Cette opération de nettoyage menée au fond de l’eau mais aussi sur la plage était organisée par l’association Chercheurs en Herbe. Au total, ce ne sont pas moins de 130 personnes qui ont ainsi consacré une journée à débarrasser ces immondices. Les déchets recyclables sont partis vers les filières adaptées. C’est le cas des bouchons de liège qui vont être recyclés pour financer la lutte contre le cancer tandis que les objets en métal seront valorisés au profit de la recherche pour les enfants malades.

Prochaine opération de nettoyage le dimanche 4 juillet

Chercheurs en Herbe est une association à but non-lucratif qui a pour but de «favoriser l’accès, l’intérêt et la pratique des sciences et de l’environnement auprès de tous les publics». «Se voulant pédagogique et ludique, notre démarche s’oriente autour de plusieurs points clés comme l’expérimentation, le débat, la réflexion, grâce à des jeux, des mises en scènes et des ateliers scientifiques ou des balades naturalistes», assurent ses représentants.

La prochaine opération de nettoyage de Chercheurs en Herbe est prévue le dimanche 4 juillet à l'Anse Tabarly au Mourillon.

Inscriptions : [email protected]