Antarctique : 18,3 degrés en février 2020, record battu

Un triste record a été battu en 2020. Les chercheurs ont relevé le 6 février une température de 18,3 degrés Celsius sur le continent Antarctique, la plus chaude jamais enregistrée jusque-là, a annoncé ce jeudi l'Organisation météorologique mondiale.

Le précédent record avait été établi le 24 mars 2015, avec 17,5 degrés Celsius.

Les 18,3 degrés du 6 février ont été relevés à la station scientifique argentine d'Esperanza. L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a ensuite passé les mesures en revue pour les homologuer, et être sûre qu'il s'agissait de la bonne température.

Une station brésilienne avait constaté une température de 20,75 degrés Celsius le 9 février 2020, mais son enregistrement n'a pas été validé par l'OMM. Lors de sa vérification, l'Organisation avait découvert qu'un bouclier anti-radiation autour de la station biaisait les mesures.

Petteri Taalas, le secrétaire général de l'OMM, a tiré la sonnette d'alarme : «La péninsule antarctique est l'une des régions de la planète qui se réchauffe le plus rapidement, quasiment trois degrés durant ces cinquante dernières années. Ce nouveau record de température est donc cohérent avec le réchauffement climatique que nous observons.»

A terme, le réchauffement de la péninsule antarctique provoque la fonte des glaciers, et par conséquent l'élévation du niveau de la mer. Ce phénomène entraîne la perturbation de la faune et la flore des océans, et menace plusieurs îles de submersion.