La Royal Navy accusée de rendre les baleines sourdes avec ses explosions sous-marines

Les chiffres du ministère de la Défense britannique montrent que les plongeurs de la Royal Navy ont procédé à 107 explosions sous-marines ces dix dernières années. Autant de déflagrations qui, selon certains militants environnementaux, endommagent l'ouïe des mammifères marins.

La campagne de sensibilisation «Stop Sea Blasts», notamment portée par l'actrice Joanna Lumley, cherche à attirer l'attention du gouvernement sur ce problème. Ces détonations déclenchées par la Royal Navy concernent la plupart du temps des bombes allemandes tombées sans exploser dans les océans, lors des raids de la Seconde Guerre mondiale.

Lorsqu'elles présentent un danger ou gênent des projets de construction offshore, des plongeurs spécialisés sont mobilisés afin de les déclencher de manière contrôlée. Selon The Independent, une petite charge explosive est alors installée sur ces bombes, avant d'être activée à distance.

D'après la Royal Navy, des vérifications sont systématiquement menées afin de s'assurer qu'aucune faune marine ne risque d'être prise dans la déflagration. Mais les militants environnementaux estiment que le bruit sous-marin causé par l'explosion n'est pas pris en compte, alors même qu'il peut affecter l'ouïe des baleines et dauphins se trouvant jusqu'à 30 km de distance. La campagne «Stop Sea Blasts» avance le chiffre de 60 animaux rendus sourds pour chaque bombe déclenchée.

Une alternative est pourtant possible

Les membres de ce mouvement sont d'autant plus en colère que le ministère de la Défense britannique dispose d'une alternative : un système capable d'éliminer ces munitions de la Seconde guerre mondiale en causant une déflagration d'une intensité moindre. Jeremy Quin, responsable des achats du ministère, a reconnu avoir acquis 600 dispositifs de ce genre... qui n'ont pour l'heure jamais été utilisés.

Cette méthode jugée plus respectueuse de l'environnement repose sur une charge creuse conçue pour brûler rapidement l'enveloppe de la bombe, avant d'enflammer le matériel explosif à l'intérieur. Une étude du National Physical Laboratory a montré l'année dernière que ce système permet de diminuer de manière significative le bruit sous-marin causé par l'explosion.

Pour les militants, le gouvernement n'a donc plus d'excuse. Interrogé par le Times, Danny Groves, membre de la Whale and Dolphin Conservation (WDC), rappelle que l'ouïe est aussi essentielle pour les mammifères marins que la vue l'est pour les humains. Lorsqu'elle est endommagée, ils ont du mal à s'orienter, ne peuvent plus communiquer avec leurs congénères et peinent à trouver de la nourriture.

Directement mise en cause, la Royal Navy reconnaît volontiers «l'impact du bruit sous-marin sur la vie marine lorsque des munitions sont nettoyées». Elle maintient néanmoins faire le nécessaire pour «minimiser les risques», au travers de «contrôles de sécurité» effectués selon elle «avant toute activité de déminage».