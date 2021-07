Menton distribue des cendriers de poche pour lutter contre les mégots sur les plages 

Un mégot pollue 500 litres d’eau. Un constat alarmant qui a poussé la ville de Menton (Alpes-Maritimes) à mettre à disposition des touristes et de ses habitants des cendriers de poche.

Ces centaines de cendriers recyclables et fabriqués en France sont distribués gratuitement à la mairie, à l’Office de tourisme et sur les plages. Ils sont principalement destinés à protéger l'environnement.

Selon une étude de la Commission européenne, les mégots de cigarette sont le déchet le plus retrouvé sur les plages, polluant ainsi jusqu’à 15 000 milliards de litres d’eau, l’équivalent de 4 millions de piscines olympiques. Ces mégots sont également susceptibles d'être ingérés par les poissons, batraciens ou oiseaux et de provoquer leur mort.

Même si des brigades de ramassage s'attellent à les déterrer, il est impossible de tout nettoyer.

«Le plus efficace, comme pour les déjections canines, c’est la verbalisation»

«Il faut juste aligner tout ceux qui confondent la plage avec un cendrier, réagi cette habitante. Parce que cendrier ou pas, le respect est l'affaire de tout le monde. Je fume, j'ai pas de cendrier sur moi, je ramène mes mégots dans mon sac et je les jette à la poubelle. C'est franchement pas compliqué de faire ça !» D’autres sont favorables à la verbalisation pour lutter contre ce fléau. «Le plus efficace, comme pour les déjections canines non ramassées, c’est la verbalisation même s’il faut prendre en flagrant délit.»

Sur la Côte d’Azur, Menton n’est pas la seule ville à prendre ce type d’initiative. Depuis 2011, Nice a ouvert une plage sans tabac. La Ville de Marseille a également décidé de proscrire la cigarette de toutes ses plages, jusqu’au 1er septembre.

Première cause évitable de mortalité en France, le tabac est responsable de plus de 78.000 morts par an, selon la Ligue contre le Cancer.