Climat : fin des moteurs essence et diesel, taxe sur le kérosène… Bruxelles dévoile un projet historique pour une économie plus verte

L’Union Européenne a pour objectif de réduire de 55% les émissions mondiales de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à 1990.

Pour cela, la Commission européenne a présenté, ce mercredi, un vaste projet regroupant douze textes devant progressivement réduire les voitures à moteur essence et diesel, réformer le marché du carbone, taxer les énergies polluantes et développer les énergies vertes.

«L’Europe est le tout premier continent à présenter une architecture verte complète : nous avons l’objectif, et désormais la feuille de route pour l’atteindre», a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, en préambule lors d’une conférence de presse. Tour d’horizon de ces mesures, qui vont être débattues entre les Etats et les eurodéputés pendant un an.

Développer massivement les énergies vertes

Première mesure forte : l’arrêt de la vente de véhicules à essence et diesel à l’horizon 2035. L’accent sera alors mis sur les voitures électriques avec la mise en place de bornes de chargement supplémentaires, tous les 60 kilomètres dans l’idéal.

Autre idée qui devrait faire débat : la taxation progressive du kérosène pour les vols au sein de l’Union Européenne dès 2023, imposant par la même occasion un taux minimal de biocarburants. L’UE souhaite aussi rehausser grandement la part d'énergies renouvelables d’ici 2030, en y incluant la biomasse extraite des forêts.

Restriction progressive des quotas

Représentant 40% des émissions de gaz à effet de serre au sein de l’espace européen, le marché européen du carbone (ETS) sera également largement réformé. Établi en 2005, ce système permet aux acteurs des secteurs de la sidérurgie, du ciment, de l’électricité ou encore de l’aviation de s’échanger des «permis à polluer».

Ces quotas distribués entre les industriels de l’UE vont diminuer drastiquement entre 2026 et 2036, avant de disparaître. D’après un rapport publié par l’ONG ERCST et l’institut BloombergNEF, 1.266 millions de tonnes de carbone ont été mises en circulation sous forme de quotas l’an dernier.

LE LOGEMENT ET LES TRANSPORTS DANS LE VISEUR

La réforme de l’ETS doit être étendue au transport routier et maritime, ainsi que sur le secteur du bâtiment, sur un second marché carbone dès 2026. «Les bâtiments accaparent 40% de la consommation d’énergie, et les émissions du transport routier ne cessent de gonfler, il faut à tout prix inverser la tendance, d’une façon juste et sociale», a expliqué la directrice de la Commission européenne.