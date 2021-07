Etats-Unis : un «saumon des dieux» de 45 kg retrouvé

C'est un poisson abyssal qui vit normalement dans les profondeurs de la mer. Un «saumon des dieux» de 45 kg a récemment été retrouvé sur une plage de l'Oregon, aux Etats-Unis. Un événement rare.

Ce poisson – surnommé «saumon des dieux» mais aussi lampris royal, poisson lune ou encore opah – a été découvert échoué sur la plage de Sunset Beach, à Seaside, dans le nord-ouest de l'État de l'Oregon. Si l'événement est assez rare selon les spécialistes de l'aquarium de la ville, ce n'est pas la première fois qu'un tel poisson est aperçu dans le coin. En 2019, un spécimen avait été pêché à l'embouchure du fleuve Columbia.

Une trouvaille «assez excitante»

Pour autant, Keith Chandler, le directeur général de l'aquuarium de Seaside, s'est réjoui d'avoir trouvé un poisson si «rare» et «en si bon état», alors que l'espèce se trouve généralement dans des eaux plus tempérées et tropicales. «Ce sont des poissons plutôt cool, que nous ne voyons pas sur le rivage normalement», a-t-il expliqué à CNN, soulignant que cette trouvaille «était assez excitante pour les locaux».

Dans une publication Facebook, Keith Chandler a expliqué que ce «saumon des dieux» avait été ramassé avant que d'autres animaux ne viennent l'abîmer et avait été stocké dans un grand congélateur de l'Aquarium de Seaside. De fait, l'institution a déjà prévu de travailler avec une organisation locale, le Columbia River Maritime Museum, pour le disséquer. Une chance inouïe selon Keith Chandler pour en savoir plus sur cette incroyable espèce.