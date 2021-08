Classement : voici les 10 villes les plus polluées d'Europe

La pollution de l'air est une des plus grandes menaces qui pèsent sur la santé des habitants, aux quatre coins de la planète. Et aucun continent n'est épargné, comme en témoigne ce classement des 10 villes les plus polluées d'Europe.

Ce top a été concocté par le cabinet britannique Utility Bidder, qui conseille les entreprises sur leurs dépenses énergétiques. Il se base sur trois critères : la qualité de l'air (calculée en fonction de la concentration de particules fines PM2.5), le pourcentage d'embouteillages (renseigné dans le TomTom Traffic Index publié chaque année) et le niveau d'émissions de CO2 par habitant.

Vilnius (Lituanie)

La capitale de la Lituanie, Vilnius, ne possède pas un niveau d'émissions de CO2 par habitant très élevé (4 millions de tonnes, ou Mt), mais son fort taux d'embouteillages (29%) et surtout sa mauvaise qualité de l'air (un indice de 29) font rentrer cette agglomération de 575.000 habitants dans le Top 10 des villes européennes les plus polluées.

Londres (Royaume-Uni)

A la neuvième place du classement on retrouve une autre capitale : Londres. Malgré un air moins pollué que celui de Vilnius (un indice de 9), la mégalopole britannique est moins bien classée à cause des nombreux bouchons sur ses routes (31%) et de 5 Mt de CO2 émis par habitant.

Hambourg (Allemagne)

La seule ville allemande de ce classement n'est pas la capitale, Berlin, mais Hambourg. Située dans le nord du pays, dont elle est la deuxième plus grande ville et le premier port, l'agglomération de près de 2 millions d'habitants doit sa présence à un mauvais indice de qualité de l'air (36) et a des routes plutôt chargées (29%).

Zürich (France)

Centre économique et financier de la Suisse, Zurich est la seule ville helvète du classement. Elle possède un indice de qualité de l'air de 31, compte un taux d'embouteillage de 27%, et émet 5 Mt de CO2 par habitant.

Nice (France)

Deux villes françaises sont présentes dans ce classement, ce qui fait de l'Hexagone le pays le plus représenté. La première est Nice, dans les Alpes-Maritimes. La ville dirigée par Christian Estrosi doit notamment sa présence à une mauvaise qualité de l'air (indice de 40), ainsi qu'à d'importantes émissions de CO2 (6Mt/hab). Ses routes, elles, ne sont pas plus congestionnées que d'autres grandes agglomérations (25%).

Paris (France)

Paris est la deuxième ville française du classement. Sans surprise, la capitale est plombée par un important taux d'embouteillage de ses routes (32%), le quatrième plus haut de ce Top 10. A l'inverse, le niveau d'émissions de CO2 par habitant est plutôt faible (2).

Varsovie (Pologne)

Selon ce classement, Varsovie est la quatrième ville la plus polluée d'Europe. La capitale polonaise, et ses près de 2 millions d'habitants, cumule des chiffres mauvais : un indice de qualité de l'air de 32, un taux d'embouteillage de 31%, et surtout un niveau d'émissions de CO2 de 7 Mt par habitant.

Athènes (Grèce)

Athènes se situe sur le podium des villes européennes les plus polluées. La capitale grecque, dont l'indice de qualité de l'air est de 26, doit notamment sa place à ses routes encombrées (34%) et à ses émissions de CO2 (7 Mt/hab).

Dublin (Irlande)

A égalité avec Athènes, on retrouve Dublin, en Irlande. Malgré une qualité de l'air plutôt bonne (15), la ville, véritable centre du réseau routier irlandais, connaît un taux de congestion de 38%, soit le plus important du classement. Un haut niveau d'émissions de CO2 (6 Mt) vient confirmer son rang dans le Top 10.

Rotterdam (Pays-Bas)

Et la ville la plus polluée d'Europe est... Rotterdam. La ville néerlandaise ne doit pas sa couronne à la qualité de son air (18), ni à la fréquentation de ses axes routiers (19% d'embouteillages), mais à ses émissions de CO2. Avec 51 Mt par habitant, elle est hors catégorie sur le Vieux continent et même au-delà, puisque ce chiffre est le plus élevé parmi les 100 villes du monde étudiée par Utility Bidder.

Pour expliquer cela, le cabinet de conseil pointe l'activité économique de Rotterdam, coeur industriel des Pays-Bas et plus grand port d'Europe.