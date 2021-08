Brésil : la déforestation en Amazonie a atteint son pire niveau depuis 10 ans

Entre août 2020 et juillet 2021, la partie brésilienne de l'Amazonie a perdu 10.476 kilomètres carrés de superficie en raison de la déforestation, selon l’institut de recherche brésilien Imazon.

En un an, la forêt tropicale a connu une déforestation massive, perdant une surface totale équivalant à plus de sept fois la superficie du grand Londres ou à treize fois la taille de New York. Ce chiffre est le plus élevé depuis 2012 pour la région et représente une augmentation de 57 % par rapport à l’année précédente.

Brasil es el culpable de lo que pasa con el cambio climático. Un total de 10,476 kilómetros cuadrados destruidos: la deforestación en la Amazonía Brasileña alcanza el nivel anual más alto en una década y Jair Bolsonaro, fingiendo NO que no sabe. Debe ser presionado por los demás. pic.twitter.com/mIPwRLccVp — Chikistrakiz (@chikistrakiz) August 21, 2021

La politique menée par le président Jair Bolsonaro, élu fin 2018, est au cœur des critiques sur le plan écologique. «Le Brésil va à l'encontre de l'agenda climatique mondial qui cherche à réduire de toute urgence les émissions de gaz à effet de serre», a détaillé Carlos Souza, chercheur à Imazon, dans des propos rapportés par le Guardian.

Le ministre de l’Environnement brésilien a démissionné en juin

Au centre d’une enquête criminelle liée au blocage d’une exploitation forestière illégale, le ministre de l’Environnement brésilien, Ricardo Salles, a préféré démissionner de ses fonctions en juin dernier. Pourtant, cette annonce surprenante n’a pas modifié les plans établis par le chef d’Etat brésilien à ce sujet.

«Les mesures qui profitent à l'exportation de bois illégal – la raison pour laquelle Salles a dû quitter ses fonctions – sont toujours en place», a indiqué au Guardian Marcio Astrini, le secrétaire exécutif de l’organisation Climate Observatory.