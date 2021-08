La terre la plus au nord de la planète aurait été découverte au Groenland

Au cours d'une expédition en juillet, un groupe de scientifiques a découvert au nord du Groenland un îlot encore inconnu. Il s'agirait de la terre émergée la plus septentrionale du monde, selon l'Université de Copenhague.

«L'île sans nom se trouve à 780 mètres au nord d'Oodaaq, une île située au large du cap Morris Jesup», explique l'Université dans un communiqué diffusé vendredi soir. Oodaaq, située à 700 km au sud du Pôle Nord, était jusqu'à présent la terre la plus au nord du monde d'après l'académie danoise.

