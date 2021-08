Pourquoi les chauves-souris dorment-elles la tête en bas ?

Seuls mammifères à pouvoir voler, les chauves-souris ont pour habitude de dormir la tête en bas en journée (la plupart sont nocturnes). Une position peu commune qui s’explique par la particularité de leur organisme.

Ayant développé au maximum leurs aptitudes aériennes au fil de l’évolution, les chiroptères ont des membres très légers afin de pouvoir voler sans avoir à supporter un poids trop lourd et perdre trop d'énergie en se déplaçant.

Ainsi, leurs jambes sont devenues beaucoup trop faibles pour supporter la position debout et se mouvoir ou s’envoler depuis le sol, même si elles leur servent aussi à chasser leurs proies. De la même façon, les membres supérieurs des chauves-souris sont des ailes, donc dépourvues de mains, ce qui rend les déplacements en surface difficiles.

La position à l’envers et en hauteur leur permet, en plus de limiter leurs efforts en se laissant simplement tomber pour s'envoler, de repérer et d’éviter plus facilement les prédateurs au sol.