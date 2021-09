Covid-19 : 1.500 ONG réclament le report de la COP26 sur le climat

Elles jugent «impossible» la tenue d'une réunion «juste et inclusive». Quelque 1.500 ONG, dont Greenpeace et WWF, ont réclamé ce 7 septembre le report de la COP26, la conférence internationale sur le climat organisée par les Nations unies.

La COP26 est censée se tenir à Glasgow (Ecosse) du 31 octobre au 12 novembre. Elle doit réunir environ 200 chefs d'Etat et des milliers de délégués, militants et journalistes pour discuter des politiques de lutte contre le changement climatique. Problème : le Royaume-Uni a placé un certain nombre de pays sur sa «liste rouge». Celle-ci recense les pays peu vaccinés, où la situation épidémique est tendue, et dont les ressortissants ne sont - sauf exception - pas autorisés à entrer sur le territoire britannique.

Entre le coût de la vaccination en urgence et du séjour en quarantaine, les ONG redoutent qu'«une COP en personne début novembre» ne conduise à l'exclusion «de facto» de nombreux représentants. Et en particulier, «des pays du Sud, dont beaucoup sont sur la liste rouge Covid du Royaume-Uni».

Ceux-ci, parmi lesquels figurent la Somalie, Haïti, le Pérou ou encore la Thaïlande, sont pourtant en première ligne face au réchauffement climatique. «Les pourparlers sur le climat sont importants. Mais dans ce contexte d'apartheid vaccinal, ils ne peuvent tout simplement pas avoir lieu en bloquant les voix de ceux qui ont particulièrement besoin d'être entendus en ce moment», a dénoncé Tasneem Essop, directeur du Climate Action Network, qui regroupe les 1.500 ONG en question.

Un travail «sans relâche»

L'appel des ONG n'a pas franchement enchanté les Nations unies. «La COP26 a déjà été reportée d'un an», a fait remarquer Alok Sharma, le président de la conférence. «Et nous savons bien que le changement climatique ne prend pas de vacances.»

Alok Sharma a assuré que l'ONU travaillait «sans relâche» pour permettre une réunion accessible à tous. Cette bonne volonté avait déjà été questionnée : si le gouvernement britannique a promis en juin une vaccination en urgence à certains participants à la COP, les premières doses ne seront injectées que cette semaine. Les concernés devraient néanmoins être entièrement vaccinés d'ici au début du sommet.

En ce qui concerne les frais de quarantaine, le Royaume-Uni vient d'annoncer qu'il les prendrait en charge. Les ressortissants des pays de la liste rouge devront rester isolés dix jours s'ils ne sont pas vaccinés et cinq jours s'ils le sont.