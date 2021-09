230 revues médicales dénoncent l'impact du réchauffement climatique sur notre santé

Dans un éditorial commun publié lundi 8 septembre dans le British Medical Journal (BMJ), les rédacteurs en chef de 230 publications médicales tirent la sonnette d’alarme sur la crise climatique mondiale et ses effets sur notre santé.

Ces scientifiques s’inquiètent du réchauffement climatique et des mesures gouvernementales insuffisantes pour l’enrayer.

Ils appellent les hommes politiques à la tête des gouvernements mondiaux à un «financement sans précédent» des mesures en ce sens, à l’image de celles prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

The greatest threat to public health is the continued failure of world leaders to keep the global temperature rise below 1.5°C.





We've joined more than 200 health journals across the world who have come together to urge governments to acthttps://t.co/fChKgDNre0 #HealthyClimate pic.twitter.com/MEqBK5qx3V

— The BMJ (@bmj_latest) September 6, 2021