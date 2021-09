Crise climatique : 4 jeunes sur 10 ont peur d’avoir des enfants

Devant l’inaction des différents gouvernements de la planète sur la problématique climatique, 40% des jeunes à travers le monde hésitent à faire des enfants, selon une étude publiée ce mardi 14 septembre dans la revue scientifique Lancet Planetary Health.

Financé par l’organisation militante Avaaz et mené par 7 établissements universitaires américains et européens, le sondage se base sur 10.000 jeunes interrogés à travers 10 pays : la France, les Philippines, le Brésil, l’Australie, la Finlande, le Nigéria, l’Inde, le Portugal, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

Plus de la moitié des jeunes âgés de 16 à 25 ans interrogés dans cette enquête ont indiqué que l’anxiété liée à l’avenir du climat sur notre planète affecte leur vie quotidienne. Près de 60% des sondés affirment même avoir été trahis par les anciennes générations et les gouvernements mondiaux successifs.

«Cette étude suggère pour la première fois que des niveaux élevés de détresse psychologique chez les jeunes sont liés à l'inaction du gouvernement. L'anxiété de nos enfants est une réaction tout à fait rationnelle étant donné les réponses inadéquates au changement climatique qu'ils voient de la part des gouvernements», a affirmé Caroline Hickham, co-auteure de l’étude.

“I grew up being afraid of drowning in my own bedroom” - #ClimateAnxiety affects young people globally and #WeFeelThisToo





Join the launch of the first global study linking #ClimateAnxiety in children and young people to Gov inaction on the climate crisis: https://t.co/atjRsjcy4t pic.twitter.com/dFu5x507JO

— Avaaz (@Avaaz) September 13, 2021