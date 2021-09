Albert II de Monaco devient le premier chef d'Etat à voler sur un avion électrique

Le Prince Albert II de Monaco, vient d'effectuer un vol aller-retour entre l’Aéroport Nice Côte d’Azur et la Principauté de Monaco à bord d’un avion électrique. Une première en France.

Le chef de l’Etat a décollé de Nice à 9h30 pour un vol d’une trentaine de minutes jusqu’à Monaco qu’il aura pu survoler sans bruit ni émission de CO2 avant de revenir se poser sur le tarmac niçois.

«Le développement de l’aviation électrique doit se poursuivre afin que les vols de demain puissent intégrer l’utilisation de moteurs électriques, qu’ils soient alimentés par batterie ou par pile à combustible », a-t-il réagi à sa descente de l’avion, piloté par Raphaël Domjan, qui a réalisé le premier tour du monde à l’énergie solaire à bord du catamaran PlanetSolar.

Atteindre la neutralité carbone en 2030

«Cet appareil qui n’est plus un prototype a toute sa place sur des aéroports comme celui de Cannes ou celui de Saint-Tropez pour être utilisé par des aéroclubs par exemple, explique Franck Goldnadel, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur. Accompagner les ruptures technologiques et anticiper les besoins futurs de l’aviation pour une performance énergétique encore plus forte, c’est notre engagement pour notre territoire et les générations futures ».

De nouvelles mesures, telles que la suppression du gaz dans ses terminaux, le développement de surfaces photovoltaïques ou la décarbonation des engins spéciaux devraient permettre à la plate-forme de viser la neutralité carbone en 2030.

En vingt ans, l’aéroport Nice Côte d’Azur a réduit de 83% ses émissions.