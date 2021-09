Intempéries dans le Gard : qu'est-ce qu'un orage en V ?

Un long et violent orage s'est acharné sur le Gard ce mardi 14 septembre. Un type particulier que les météorologues appellent «l'orage en V».

Son nom vient du fait que, vu d'un satellite météorologique, la couverture nuageuse de l'ensemble des orages semble former un V.

Et cette forme a son importance. En effet, plus on se rapproche de la pointe, plus les phénomènes peuvent être violents. Certains endroits de France, comme le Gard, sont plus sujets à ces orages car ils bloqueraient les cellules arrivant de la Méditerranée par vent de sud.

L'ensemble des mouvements se retrouvent dans une zone restreinte, concentrant les dommages.

Dans l'incapacité de bouger, l'intempérie peut rester sur la même zone géographique pendant des heures, comme ce fut le cas ce mardi matin, et rapidement provoquer des inondations.