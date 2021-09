Nice : le RN fustige la «taxe Estrosi» pour les passagers des ferries embarquant leur voiture pour rejoindre la Corse

La proposition du maire de la ville Christian Estrosi de la mise en place d'une taxe de 60 euros par trajet pour les passagers embarquant leur véhicule à bord des ferries entre Nice et la Corse suscite l’indignation des élus locaux du Rassemblement national.

Aux Assises économie de la mer, qui viennent de s'achever à Nice, Christian Estrosi a réaffirmé son projet d’instaurer une écotaxe de 60 euros par véhicule personnel embarqué à bord des ferries. Cette proposition destinée à faire reculer la pollution dans le port de Nice a fait bondir les élus Niçois du Rassemblement national.

Les représentants du parti de Marine Le Pen estiment qu'elle pénalisera «non seulement les familles et les plus modestes, mais nuira aussi à la vitalité de notre ville, au bénéfice de Toulon ou de Savone». «Tout le monde ne se déplace pas en jet privé ni en yacht !», attaquent Philippe Vardon et Geneviève Pozzo di Borgo.

«Nous ne pouvons accepter que cette liaison maritime et les liens entre notre ville et la Corse soient ainsi sacrifiés au nom de la politique autophobe de Christian Estrosi.», dénoncent-ils.

«Un ferry à Nice c’est une tonne de CO2 par passage et une tonne de CO2 par embarquement et débarquement des voitures. Peut-on continuer ainsi ? Je dis non. C’est le principe du pollueur-payeur», justifie le maire Christian Estrosi qui vise notamment la création d’une «aire marine protégée allant de l’aéroport au Cap de Nice.»