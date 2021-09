A Nice, des habitants agacés par des containers qui débordent

Le 13 septembre dernier, Thierry Venem, conseiller municipal et métropolitain d’opposition du groupe Retrouver Nice (Rassemblement national), a tweeté une photo d’un point d’apport volontaire (PAV) totalement débordé par les déchets. «Voilà ce que l’on peut régulièrement voir place Wilson en plein centre de Nice. Il y a d'un côté la communication et les belles images, et de l’autre la réalité...», a attaqué l'élu.

La photo n’a pas manqué de déclencher des critiques des habitants sur l’état de propreté de Nice. «Suite aux désordres constatés sur les PAV le prestataire, Véolia, s’est vu infliger 16.000 € de pénalité», a réagi Pierre-Paul Leonelli, l'adjoint au maire en charge du nettoiement, reprenant sur son compte twitter l'image en question.

«Ces derniers jours, Véolia a connu des problèmes de moyens humains et matériels, assure t-il. Résultat, les déchets n’ont pas pu être récoltés et ils se sont empilés». Mais pour l’élu comprendre une situation n’est pas l'excuser pour autant. «Des problèmes, il y en a dans toutes les villes, mais un marché a été conclu. Il doit être honoré. Nous ne pouvons pas accepter que des conteneurs soient pleins, que cela ne soit pas nettoyé autour».

«100.000 euros de pénalité infligés par la ville au prestataire »

Sur les cinq dernières années, ce sont pratiquement 100.000 € de pénalité qui ont ainsi été infligés par la ville de Nice à l’entreprise prestataire Véolia, dont le marché public s’achève l’an prochain. «Il n’y a pas de largesses de notre part, souligne Pierre-Paul Leonelli. La population doit savoir que nous ne laissons rien passer !»

La direction de la collecte de la métropole gère 3.000 points d’apport volontaire (PAV) - dont 1.600 à Nice - sur l’ensemble du territoire qui compte 49 communes.