Pollution de l'air : presque tous les pays européens dépassent les limites

L’Agence européenne de l’Environnement (AEE) a publié, ce mardi 21 septembre, un communiqué alertant sur la pollution de l’air en Europe, qui se situe au-delà des limites fixées dans la quasi-totalité des pays européens.

«Les dépassements des normes sont encore fréquents dans l'UE», a indiqué l’AEE dans son rapport, qui se base sur des données définitives pour 2019 et préliminaires pour 2020.

Une enquête qui intervient la veille de la présentation par l’Organisation mondiale de la santé de nouvelles normes renforcées relatives à la qualité de l’air. Entrés en vigueur en 2005, les seuils de l’OMS liées à la pollution de l’air sont plus stricts que ceux utilisés par l’Union Européenne.

Des chiffres de pollution alarmants

Sur les 35 pays analysés par l’AEE, 24 pays européens, dont 19 de l'UE, ont une pollution à l’ozone plus importante que les seuils fixés. Chaque pays d’Europe dépasse même les limites décrétées par l’OMS concernant ce polluant. La formation d’ozone est plus présente au printemps et en été, dans les pays du sud de l’Europe, en raison de conditions météorologiques favorables.

Associé aux centrales thermiques et aux moteurs diesel, le dioxyde d’azote (NO2) est au-dessus de l’indicateur mis en place par l’AEE dans 22 pays d’Europe, dont 18 dans l’UE. Idem pour les particules fines, qui dépassent le seuil fixé par l’agence européenne dans 21 états européens, dont 16 de l’UE pour les particules PM10 et dans 7 pays dont 4 de l’UE pour les particules PM2,5.

Malgré tout, la situation concernant la qualité de l’air s’est améliorée en 2020 au sein de l’espace Schengen avec la baisse des transports liée au coronavirus.