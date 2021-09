Achat de vélo électrique : quelles aides, combien, quand, comment?

Pollution de l'air, angoisse des transports en commun, ou encore besoin d'exercer une activité physique régulière, nombreux sont ceux qui se convertissent à la pratique du vélo. D'autant plus que les petites reines électriques sont désormais plus abodables. Des aides financières sont à disposition pour qui veut changer de mode de déplacement. Voici ce à quoi les cyclistes ont droit lorsqu’ils effectuent leur premier achat de vélo électrique.

aide nationale

Pour ceux qui souhaitent acheter un vélo dit « à assistance électrique (VAE) », l’État français accorde une subvention, à condition d’avoir déjà bénéficié d’une aide au niveau locale. Cette aide nationale est de deux cents euros. Le client doit être majeur, vivre en France, avoir un revenu inférieur ou égal à 13.489 euros l’année précédant l’achat du vélo et, comme mentionné plus haut, avoir déjà reçu une aide au niveau local.

De plus, le vélo doit être neuf, ne pas utiliser de batterie au plomb et ne pas être cédé par l’acquéreur l’année suivant l’achat. L’aide doit être demandée dans les six mois suivant la facturation du vélo.

Aide régionale

Il existe en France des régions (Ile-de-France, Pays-de-la-Loire, Corse, Occitanie) qui encouragent et donc subventionnent l’achat d’un vélo électrique, entre cent cinquante et six cent euros maximum. Le montant de cette aide ne peut, quelque soit la région, dépasser la moitié du prix du vélo. De même, le deux-roues électrique doit être neuf. Pour certaines régions, comme l'Île-de-France, un vélo, même non électrique, de type «cargo», peut lui aussi être subventionné, ou encore la région Pays-de-la-Loire, qui encourage l'achat de vélo pliable.

Aide communale

Pour les villes, les aides varient de l’une à l’autre. Il existe « différentes aides à Paris en fonction des équipements que vous souhaitez acquérir : 600 € pour l'achat d'un vélo cargo ; 400 € pour un vélo électrique », contrairement à Marseille qui « offre quant à elle une aide de 400 € à l'ensemble des habitants des Bouches-du-Rhône », cette aide ne pouvant par contre représenter que 25% du prix d'achat du véhicule.

forfait mobilités durables

Il existe aussi, depuis la loi LOM de 2019, le «forfait mobilités durables», qui permet, de manière facultative, aux salariés d'avoir une prise en charge des trajets professionnels par leurs employeurs pour un montant maximum de 500 euros par an (exonéré d'impôt sur le revenu), pour les trajets entre son domicile et le lieu de travail. Les vélos non-électriques sont éligibles.

Toujours selon le site du gouvernement, « le Forfait mobilités durables est cumulable avec d'autres dispositifs : prise en charge des abonnements de transports publics ; prise en charge des frais de carburant et de l'alimentation des véhicules électriques. » Le cumul des aides ne doit toutefois pas dépasser 500 euros.