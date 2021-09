Camargue : une éleveuse appelle à l'aide après la mort de dix de ses chevaux intoxiqués par une plante vénéneuse

Dix chevaux sont morts et une vingtaine d'autres sont dans un état grave après avoir été intoxiqués ce lundi 20 septembre à Aigues-Mortes, par du foin contenant une plante toxique, l'adonis.

«Nous sommes désemparés, démunis. On les voit mourir et on ne peut rien faire», a déclaré Diana Gré, éleveuse de la manade Gré, à nos confrères de France 3. La manade de cette éleveuse était composée de 46 chevaux.

En l'espace d'une semaine, l'éleveuse a vu son troupeau décimé par une plante, de prime abord inoffensive, et dont raffolent les chevaux. Cette plante aux boutons jaunes est néanmoins très toxique pour les équidés. Aujourd'hui, elle infeste les pâturages et les champs, ce qui explique sa presence dans les bottes de foin distribuées aux animaux.

Une cagnotte ouverte en ligne

Désemparée, l'éleveuse a appelé à l'aide pour faire face aux frais importants générés par les soins apportés aux chevaux malades.

Ainsi, une cagnotte a été mise en ligne sur le site onparticipe.fr.