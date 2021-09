La ville de Nice accueille le Transition Forum pendant deux jours

Du 30 septembre au 1er octobre, la capitale azuréenne accueille le Transition Forum, un événement international qui rassemble entrepreneurs, chercheurs et décideurs pour accélérer la mise en œuvre de projets en matière d’écologie. Point d’orgue de ce rendez-vous, la signature des accords de Nice pour le climat.

Après une édition en distanciel à cause de la crise sanitaire, Nice organise le Transition Forum jeudi 30 septembre et vendredi 1er octobre au Palais de la Méditerranée et à la Villa Masséna. Cet événement qui rassemblera acteurs publics et privés dressera un état des lieux des problématiques liées au climat et dévoilera les solutions possibles pour l’avenir.

Parmi les participants, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, Clément Beaune, secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, Anne Hidalgo, Maire de Paris ou encore Corinne Le Quéré, présidente du Haut conseil pour le climat.

«Découvrir les inventions et innovations françaises du futur»

Le Transition Forum sera divisé en quatre séquences : se déplacer, se nourrir, se loger, produire et consommer. Vendredi, la Métropole Nice Côte d'Azur entérinera les «Accords de Nice», une démarche qui engage ses signataires, citoyens comme entreprises, vers une démarche plus «écoresponsable».

En marge de l’événement, dès le 30 septembre, Nice accueillera également les «Transition Days» sur le Quai des Etats-Unis. Le 1er festival d’innovations écologiques à ciel ouvert qui proposera au public de découvrir différentes inventions françaises, comme la conversion des véhicules thermiques à l'électrique ou un colis réutilisable 1000 fois et équipé de capteurs permettant au client de le géolocaliser à tout moment et de voir s’il y a eu des problèmes durant le transport.

Programme détaillé sur transition-forum.org