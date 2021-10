Le maire de Cannes David Lisnard demande à l’Etat l’installation de radars anti-bruit

L’élu David Lisnard sollicite auprès du préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, l’installation de deux premiers radars anti-bruit sur les routes qui subissent les nuisances les plus importantes.

Le maire de Cannes demande à l’Etat, qui seul en a le droit, l’installation de radars anti-bruit pour améliorer la qualité de vie des riverains. «L’espace public est notre bien commun, un lieu de partage, donc de responsabilité individuelle, justifie David Lisnard. Les nuisances occasionnées par la circulation de deux-roues non homologués et la vitesse excessive de puissantes voitures sont un fléau. Le contrôle et la sanction de ces comportements infractionnels sont indispensables et indissociables de notre stratégie de lutte contre l’incivisme.»

Plus de 3.000 verbalisations contre le bruit

Cette lutte contre les nuisances sonores s’est traduite en avril 2021 par l’achat de deux sonomètres supplémentaires pour équiper la police municipale qui en compte désormais six. Ces apppareils permettent de mesurer le niveau de décibels émis par les véhicules et d'augmenter le nombre de sites de contrôles passés de trois à cinq au quotidien.

Ces dispositifs ont permis de dresser plus de 3.000 verbalisations depuis 2014, dont 322 depuis début 2021, selon la ville de Cannes.