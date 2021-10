Transition Forum à Nice : les élus écologistes dénoncent une entreprise de «greenwashing»

Après l’accueil pendant deux jours à Nice du Tansition Forum, les élus écologistes de la cité des Alpes-Martimes sont montés au créneau pour dénoncer une «opération de marketing» et des projets locaux «climaticides».

Cet événement international, qui a rassemblé chercheurs et entrepreneurs pour la mise en œuvre de projets en matière d’écologie, est fermement critiqué par les élus Verts de la ville de Nice.

Pour eux, le Transition Forum a été organisé «à grands renforts de communication, d’invitation de sommités, d’élus locaux et européens, de grandes phrases creuses et de ministres envoyés en grande pompes», ceci afin que Christian Estrosi, le maire de la ville, puisse «s’acheter une image d’écologiste».

Outre les attaques qu'ils lancent aux maires, la manifestation soulève, d'après eux, de nombreuses questions : «M. Estrosi explique que dès 2008, il a voulu faire de Nice la Capitale verte de la Méditerranée ! Alors pourquoi nos émissions de gaz à effet de serre n’ont-elles pas baissé depuis 2012 ? Pourquoi est-il en faveur de l’extension du T2 de l’aéroport ? Pourquoi ne déclare-t-il pas un moratoire sur la bétonisation de notre Plaine du Var ? Pourquoi subventionne-t-il le Grand Prix du Castellet à hauteur de 12 millions d’euros ?», ont-ils demandé.

« 1,4 milliards d’euros pour la transition écologique »

Autant de critiques qui ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd. Lors de la signature des Accords de Nice sur le climat, vendredi, au Palais de la Méditerannée, Christian Estrosi s’est ainsi défendu, en précisant que dans le cadre du plan de relance de l’Etat de 2,5 milliards d’investissement, 1,4 milliard concernent la transition écologique au profit de la métropole Nice Côte d’Azur.

«Est-ce cela que quelques-uns appellent du Greenwashing ? , a t-il interrogé. Quand nous décidons de décarboner l’intégralité de nos bus d’ici à la fin 2025, avec un mix 50% électrique, 20% biogaz, 30% hydrogène, et avec une baisse des émissions de 14 900 tonnes de CO2 par an ; est-cela le greenwashing ?»

Et d'ajouter : «Quand nous prévoyons d’aménager 70 hectares d’espaces verts en plus, de planter 1 arbre pour 1 habitant d’ici 2026, c’est-à-dire 280.000 essences, avec la participation de tous, est-ce là encore une action futile ? Face au défi climatique, ce n’est pas de paroles dont nous avons besoin mais d’actions et vous y avez toute votre place», a souligné le maire de Nice.