Climat : la reine Elizabeth II irritée par «les gens qui parlent mais n'agissent pas»

La reine Elizabeth II est «irritée» par l’inaction face au changement climatique dans la préparation de la COP26. Repoussée d’un an en raison de la pandémie de Covid-19, l’évènement doit se tenir à Glasgow en Ecosse du dimanche 31 octobre au vendredi 12 novembre. Le Royaume-Uni sera le pays hôte de la conférence. La reine y participera avec son fils le prince Charles et son petit-fils le prince William.

Au cours d’une conversation privée sur la COP26, ce jeudi 14 octobre en marge d’un discours au Parlement gallois, la reine d’Angleterre a exprimé son mécontentement alors son micro était resté allumé. La monarque de 95 ans est alors sortie de sa traditionnelle réserve en s'adressant à la présidente du Parlement Elin Jones : «J'ai tout entendu autour de la COP... Mais je ne sais toujours pas qui vient. On ne connait finalement que les personnes qui ne viennent pas. Et c’est vraiment irritant quand ces gens parlent, mais qu’ils n’agissent pas», a déclaré la reine d’Angleterre. Ces propos font suite à la non-confirmation de certains dirigeants sur une éventuelle venue.

Des dirigeants insuffisamment engagés

De nombreux chefs d'Etats et représentant n’ont en effet pas encore confirmé leur présence au sommet de l’ONU. Le premier ministre australien Scott Morrison, le président chinois Xi-Jinping, le président Vladimir Poutine et le Premier ministre indien Narendra Modi n’ont actuellement toujours pas confirmé leur présence.

Une prise de position partagée par une partie de la famille royale

Connu pour ses convictions écologistes, le prince Charles a appelé les dirigeants à agir sur le terrain. Lors d’un entretien accordé à la BBC, le prince William a également demandé plus que de «belles paroles». Il a aussi critiqué la course au tourisme spatial en estimant que : «les plus grands cerveaux et esprits de ce monde devraient essayer avant tout de réparer cette planète».