Climat : l'ONU s'inquiète des prévisions de production des énergies fossiles

Afin de limiter le réchauffement climatique, comme convenu lors des accords de Paris en 2015, la réduction de la production mondiale d’énergies fossiles est essentielle. Pourtant, le Programme des Nations unies pour l’Environnement (PNUE) alerte ce mercredi 20 octobre dans un rapport sur une hausse programmée des investissements dans ce domaine.

Deux semaines avant le début de la COP26 à Glasgow, le PNUE met donc en garde les dirigeants mondiaux contre une nette augmentation des prévisions de production des énergies fossiles.

«Les plans de production des gouvernements conduiraient à une augmentation d'environ 240% du charbon, de 57% du pétrole et de 71% du gaz en 2030 par rapport à ce qui serait compatible avec une limitation du réchauffement climatique à 1,5°C», a expliqué Ploy Achakulwisut, chercheuse au Stockholm Environment Institute (SEI), à l’origine de ce rapport.

The fossil fuel production plans of governments are dangerously out of sync with the internationally agreed temperature limits of the Paris Agreement.





This is the key conclusion of a seminal report published by @UNEP today, ahead of #COP26



https://t.co/a8vrFiPfHH pic.twitter.com/T5SVmWxiHs

— UN Climate Change (@UNFCCC) October 20, 2021