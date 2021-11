Zoo de Beauval : dernier jour pour voter pour les noms des deux bébés pandas

Il ne reste plus que quelques heures pour voter pour les noms des deux bébés pandas qui sont nés le 2 août dernier au zoo de Beauval (Loir-et-cher). Pour ce faire, le zoo propose le choix entre cinq associations de noms afin de baptiser les deux petites femelles.

Pour le moment surnommées, Petite Neige et Fleur de Coton, les deux bébés pandas seront officiellement baptisés le 18 novembre 2021, soit cent jours après leur naissance.

Les votes sont ouverts jusqu’à ce mardi 2 novembre inclus. Le duo de prénoms qui aura obtenu le plus de voix sera retenu et deviendra donc officiellement les noms des sœurs de Yuan Meng.

Les cinq duos de prénoms proposés font référence aux origines chinoises de la race des pandas mais également à l’encrage français des deux femelles qui sont nées au zoo de Beauval.

Des noms de bébés pandas aux origines chinoises

Ainsi, le zoo propose Anfu et Anqui qui sont des noms faisant référence aux vœux de bonheur et de bonne santé. Le second choix, Yuandudu et Huanlili, est issu d’un mix des prénoms des parents des deux bébés pandas Yuan Zi et Huan Huan.

Pour le duo, Huanxi et Huanle, le zoo de Beauval explique qu’ils «expriment l’attachement extrêmement fort des Chinois et des Français envers les pandas géants.» Le quatrième duo proposé par le zoo, Huanxin et Huanyan fait référence au «bonheur» et «appétit de vire». Les derniers prénoms Hehuan et Yuanying font référence à une fleur et à la lune.

Pour tous ceux ayant déjà voté, il faudra cependant attendre jusqu’au 18 novembre pour connaître le duo de prénoms gagnant.