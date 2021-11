Voici 3 astuces pour conserver sa maison au chaud cet hiver

Le froid hivernal commence à s’installer. Pour lutter contre ce dernier, voici trois astuces pour conserver sa maison au chaud.

Isoler sa porte d’entrée

Premier conseil pour conserver la chaleur dans sa maison, isoler sa porte d’entrée. Les portes mal isolées ou trop fines laissent passer le froid et font chuter la température de la pièce. Ainsi, il est conseillé d’installer un rideau épais devant la porte pour bloquer le passage du froid et conserver la chaleur.

Bien positionner ses meubles

Le positionnement des meubles a un rôle à jouer dans la conservation de la chaleur. Par exemple avec un bureau positionné contre un mur, on aura tendance à avoir plus froid aux jambes. Il en va de même pour les sièges, il faut privilégier le centre de la pièce plus éloigné des murs et donc des zones de froids.

Couvrir ses murs

Vous l’aurez compris les murs sont vecteurs de froid. Pour réduire l’impact négatif de ces derniers sur la température de la pièce, il faut les couvrir. Ainsi mettre des cadres, des miroirs ou des tentures sur les murs permet de conserver la pièce au chaud.