Météo : où la neige est-elle attendue ce week-end ?

L’hiver a de l'avance en France en cette fin de mois de novembre. Météo France attend de la neige ce week-end dans certaines régions de France.

Avec des températures de 2 à 4 degrés en dessous des normales de saison attendues lors du week-end du 27-28 novembre, la fin de semaine promet d'être froide. Météo France estime que la neige pourrait être de la partie, notamment dimanche qui devrait être un «jour de grand froid».

Peu habituée aux flocons, la Bretagne devrait profiter de la neige ce week-end et se parer d’un joli manteau blanc. Il pourrait donc y en avoir dans trois départements de la région, en Ille-et-Vilaine, dans le nord du Finistère et un bout des Côtes-d’Armor. En février 2021, la Bretagne avait déjà eu le droit à des flocons.

De la neige en montagne

Sans surprise, la neige devrait se montrer en montagne pour le plus grand plaisir des stations de ski qui préparent activement le début de leur saison après deux années compliquées. Une vigilance jaune neige et verglas a été lancée dès mercredi par Météo France, pour les Pyrénées et les Alpes.

Le Jura et les Vosges ne seront pas non plus en reste et devraient connaître des intempéries dès vendredi. Tout l’Est de la France à l’exception du littoral méditerranéen et le Nord-Est seront aussi sujets à des épisodes neigeux durant les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche.