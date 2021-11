Bordeaux : un sapin de Noël en acier et verre recyclés au lieu de «l'arbre mort»

Pierre Hurmic, le maire Europe Ecologie-Les Verts (EELV) de Bordeaux (Gironde) va tenir sa promesse et n’installera pas «d’arbre mort» place Pey-Berland à Noël. A la place, un sapin géant en verre et acier recyclés sera ainsi mis en place.

La structure, réalisée par l’artiste designer Arnaud Lapierre, prendra la forme d’un cône de 11 mètres de haut et de 5 mètres de diamètre à la base pour un poids total de deux tonnes.

Les panneaux de verre de couleur verte ont des inclinaisons différentes pour faire varier les teintes grâce à la lumière.

Le sapin de Noël de la mairie écologiste sera installé aux alentours du 10 décembre et inauguré le samedi suivant, le 11 décembre. Pour cette sculpture de Noël, Arnaud Lapierre s’est inspiré d’une autre de ses créations qu’il avait réalisée pour la ville de Saint-Pétersbourg (Russie).

Un sapin de Noël entièrement recyclable

«Toutes les matières sont recyclées et recyclables. L’œuvre pourra être réutilisée plusieurs années. Et, si un jour elle est démantelée elle pourra être recyclée à au moins 90 %», s'est félicité l'artiste face à la presse. L’œuvre est aussi locale, puisqu’aucune pièce n’a été faite à plus de 50 kilomètres de Bordeaux.

En septembre 2020, Pierre Hurmic avait annoncé : «Nous ne mettrons pas d'arbres morts sur les places de la ville. Je garde le souvenir de cet arbre mort qu'on faisait venir tous les ans... Ce n'est pas du tout notre conception de la végétalisation.» Une annonce qui avait alors soulevé une certaine controverse.